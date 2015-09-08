《香港报摘》--经济日报9月8日

**头版头条**

--国际指数公司MSCI明晟 指，中国A股纳入待解决的三大问题未见重大进展，股灾暴露出新监管不足，投资者冀中国政府检讨停牌机制。

**其他**

--渣打 在中国完善人民币报价机制后所做调查显示，逾六成人认为人民币未来一年仍会贬值，但仍有逾七成人会增持或继续持有人民币，显示短期波动对受访者投资人民币的影响未如想像般大。

--保利协鑫 以总代价32亿元人民币，向大股东兼主席朱共山出售非光伏发电业务，完成后所得款项净额约35%会用作特别分派，余下65%将主要用于减低公司债务，以改善流动资金状况。

--融创中国 宣布一连串人事调动，主席孙宏斌即日起辞任行政总裁，但留任董事局主席及执行董事等职务，由执行总裁汪孟德接任行政总裁。（完）

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