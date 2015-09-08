《香港报摘》--经济日报9月8日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--国际指数公司MSCI明晟 指，中国A股纳入待解决的三大问题未见重大进展，股灾暴露出新监管不足，投资者冀中国政府检讨停牌机制。
**其他**
--渣打 在中国完善人民币报价机制后所做调查显示，逾六成人认为人民币未来一年仍会贬值，但仍有逾七成人会增持或继续持有人民币，显示短期波动对受访者投资人民币的影响未如想像般大。
--保利协鑫 以总代价32亿元人民币，向大股东兼主席朱共山出售非光伏发电业务，完成后所得款项净额约35%会用作特别分派，余下65%将主要用于减低公司债务，以改善流动资金状况。
--融创中国 宣布一连串人事调动，主席孙宏斌即日起辞任行政总裁，但留任董事局主席及执行董事等职务，由执行总裁汪孟德接任行政总裁。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”