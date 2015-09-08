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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 08:35 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月8日-9月15日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

日期 时间 国家 规模 发行细节 9/8 日本 标售30年期公债

9/8 日本 标售六个月期贴现国库券

9/8 英国 标售2045年到期、票息为3½%的公

债 9/8 美国 标售三年期公债

9/9 美国 标售10年期公债

9/9 德国 40亿欧元 标售10年期联邦债券

9/10 日本 标售五年期公债 9/10 美国 发售30年期公债 9/10 日本 标售三个月期贴现国库券 9/10 意大利 标售国库券 9/11 意大利 标售中长期公债 9/14 1350 法国 标售国库券(BTF)

9/14 德国 20亿欧元 标售国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

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