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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 08:27 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆陷于区间交投

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* 美元兑日圆隔夜区间119.13-49，美国逢公共假期

* 东京盘初有更好的买盘，GDP数据优于预期可能是原因，抑或减少避险?

* 日经指数开盘后小升，GDP数据助一臂之力

* 美元兑日圆稳居于小时图一目均衡云区119.12-65，一目均衡转换线在119.38，一目均衡基准线在119.19

* 云区上方100小时移动均线在119.72，日线图转换线在120.18

* 从119.50日圆起有卖兴，尤其是在119.70及120之前 (完)

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