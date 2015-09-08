《汇市简讯》美元兑日圆陷于区间交投

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元兑日圆隔夜区间119.13-49，美国逢公共假期
* 东京盘初有更好的买盘，GDP数据优于预期可能是原因，抑或减少避险?
* 日经指数开盘后小升，GDP数据助一臂之力
* 美元兑日圆稳居于小时图一目均衡云区119.12-65，一目均衡转换线在119.38，一目均衡基准线在119.19
* 云区上方100小时移动均线在119.72，日线图转换线在120.18
* 从119.50日圆起有卖兴，尤其是在119.70及120之前 (完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”