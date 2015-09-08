《香港报摘》--信报9月8日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--面对人心虚怯，中国三大股指期货交易所就引入指数熔断机制（停市机制）公开征求意见，惟市场忧虑欧美等成熟市场通行的停市机制未必在新兴市场奏效，甚至会进一步打击A股的流动性。
**其他**
--港交所 行政总裁李小加在新加坡出席商品论坛时表示，由于近月内地股市波动，心理上现时并非讨论互联互通的好时机，
--曾誓言做香港最大互联网电视台的乐视终于出手，市场传出，乐视以约4亿美元夺得2016-17年连续三季的英超香港区播放权，价钱较电讯盈科 nowTV的合约价高出一倍。
--新鸿基公司 与上海申华控股 及陆家嘴国际信托签订协议，在上海自贸区成立合资公司经营汽车融资租赁业务，注册资本为2亿元人民币，新鸿基公司占30%股权。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”