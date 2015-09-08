《香港报摘》--信报9月8日

**头版头条**

--面对人心虚怯，中国三大股指期货交易所就引入指数熔断机制（停市机制）公开征求意见，惟市场忧虑欧美等成熟市场通行的停市机制未必在新兴市场奏效，甚至会进一步打击A股的流动性。

**其他**

--港交所 行政总裁李小加在新加坡出席商品论坛时表示，由于近月内地股市波动，心理上现时并非讨论互联互通的好时机，

--曾誓言做香港最大互联网电视台的乐视终于出手，市场传出，乐视以约4亿美元夺得2016-17年连续三季的英超香港区播放权，价钱较电讯盈科 nowTV的合约价高出一倍。

--新鸿基公司 与上海申华控股 及陆家嘴国际信托签订协议，在上海自贸区成立合资公司经营汽车融资租赁业务，注册资本为2亿元人民币，新鸿基公司占30%股权。（完）

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