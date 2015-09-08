《中国报摘》--其他报纸重要消息9月8日

**上海证券报**

--首钢股份 发布非公开发行股票预案，拟募集资金总额不超过110亿元人民币，主要用于首钢京唐二期工程项目、曹建投股权收购及后续PPP(政府和社会资本合作)项目，以及偿还银行贷款。

--中国人民银行金融研究所所长姚余栋撰文认为，互联网+时代，虽然共享金融的实践模式仍待市场检验，但其已经成为解决现代金融困境与理顺中国金融改革的核心主线之一。

**证券时报**

--央企合并传闻已从中海、中远传导至招商局和中外运长航，不过这一消息并未获得官方层面的权威证实。招商局集团旗下招商轮船 和中外运长航集团旗下外运发展 同时发布澄清公告，称公司及控股股东均未收到上级主管部门有关招商局集团与中外长集团重组事项相关通知。

--中国保监会同意建信人寿、建银国际共同发起筹建建信保险资产管理公司，建信人寿为建设银行 控股的人寿保险公司，建银国际是建行全资拥有的投行。此项批复意味着国内首家银行系保险资产管理公司获批筹建，建行也拥有保险主流业务牌照。(完)