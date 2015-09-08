中国金融：共享金融已成为解决金融困境与理顺金融改革的核心主线--专家

路透上海9月8日 - 中国人民银行金融研究所所长姚余栋团队撰文指出，在现实世界中，无论是欧美发达经济体，还是中国这样的新兴市场大国，都需面对金融“绚丽面纱”之下如何与实体部门更好结合的难题；虽然共享金融的实践模式仍待市场检验，但其已经成为解决现代金融困境与理顺中国金融改革的核心主线之一。

刊登在上海证券报的文章并称，共享金融是以数据信息的流动性、交互性，带动商品流、金融流的一体化发展与提升配置效率。通过拓展金融自由主义与国家干预之间的“第三条道路”，实现基础设施与规则层面的自治型金融创新，共享金融完全能够带来新的制度变革“红利”，为金融结构优化及促进增长做出重要贡献。

如何更好地权衡资源有效配置与公众福利的提升，成为新时期经济、社会与人文变革转型的聚焦点。在此背景下，应运而生、日渐火爆的共享经济成为极具发展潜力与想象空间的“抓手”。例如，Uber和Airbnb分别为出租车业和酒店业带来了革命性的改变，也让人们看到了共享经济在可持续商业模式构建上的可行性。同时，新技术的飞速发展，也使得信息收集、处理、传递的机制发生了根本性改变，带来了“互联网+”时代的经济与金融变革。

文章指出，所谓共享金融，其内涵应该包括金融对共享经济的有效支撑、金融要素的多元化共享式发展、金融功能的共享与融合、平台金融模式下的多主体协调、互联网产业链金融的共享式重构等。

姚余栋团队并认为，可以期望共享金融能够有助于缓解甚至根除现有金融体系的主要弊端，一是重点解决主流金融体系的服务“短板”，服务居民金融（消费金融和财富管理）和小企业金融（融资加信用）；二是促使金融摆脱“高大上”和“走下神坛”，推动分布式、规范式、自律性、公开透明的金融“软规则”建设，谋求低成本、高效率的新型金融交易市场。

此外还可以巩固P2P时代的共享金融模式，且逐渐向B2B、B2P、P2B等领域拓展，使合作性金融交易、信任型和信用保障型金融创新、消费者主动式金融服务等，都在现代经济金融运行中扮演更加重要的角色。

不过，作为全新的研究领域和方向，共享金融虽实际上涵盖了金融市场化、金融服务实体、互联网金融、普惠金融等一系列金融演进方向和理念，也是适应后工业时代和消费者主权社会特点的“小、众、美”金融。但由于其现实探索还具有许多不确定性，因此仍处于理论和实践的萌芽阶段。