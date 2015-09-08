《独家新闻》苹果扩大延揽AI人才，但让手机更聪明仍有挑战待克服

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月7日 - 从人力招聘网站上可以见到，苹果扩大招聘人工智能(AI)专家，征求博士级人才，招贴出许多职缺，大举扩编其AI团队。这项观察也获得数个消息来源证实。
苹果的目标是挑战谷歌长久以来主导的一个领域：在使用者询问前就先主动到位的智能手机功能。
根据一项对苹果近期职缺招聘的分析发现，苹果目前招聘至少86位机器学习方向的专业人才，这是人工智能的一个分支。学术界表示，苹果也加大力度延揽机器学习博士级人才，与谷歌、Facebook等其他对手一样积极抢人。
但部分专家说，在这个发展迅速的领域，而苹果对保密的严格立场可能有碍其竞争能力。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。