《独家新闻》苹果扩大延揽AI人才，但让手机更聪明仍有挑战待克服

路透9月7日 - 从人力招聘网站上可以见到，苹果扩大招聘人工智能(AI)专家，征求博士级人才，招贴出许多职缺，大举扩编其AI团队。这项观察也获得数个消息来源证实。

苹果的目标是挑战谷歌长久以来主导的一个领域：在使用者询问前就先主动到位的智能手机功能。

根据一项对苹果近期职缺招聘的分析发现，苹果目前招聘至少86位机器学习方向的专业人才，这是人工智能的一个分支。学术界表示，苹果也加大力度延揽机器学习博士级人才，与谷歌、Facebook等其他对手一样积极抢人。