更新版 1-日本数据：第二季GDP萎缩程度低于初值及预估值，因库存增加

“7-9月当季工业生产力道不足，是因为汽车和电机机械出口疲弱，”SMBC日兴证券首席经济分析师牧野润一称。

“如果消费者支出未能升温，政府或许将追加预算”以提振经济增长，他称。

第二季资本支出修正后较前季减少0.9%，降幅大于初值的下降0.1%，使得日本经济前景蒙上阴霾。

但库存增加抵销了资本支出的疲弱，库存对拉升经济做出贡献。

数据显示，库存增加为经济增长贡献了0.3个百分点，高于初值的贡献0.1个百分点。

日本决策人士仍坚持寄望，日本企业将利用日圆疲软和能源成本下降为他们带来的创纪录获利，来提高薪资和投资，创造收入提升和支出增加的正向循环。

但近来一连串疲弱的数据，令人对这样的乐观观点出现疑虑，也让外界质疑，稳定复苏将有助通胀到明年9月左右加速至日央行2%目标的论点。