更新版 1-日本数据：第二季GDP萎缩程度低于初值及预估值，因库存增加

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“7-9月当季工业生产力道不足，是因为汽车和电机机械出口疲弱，”SMBC日兴证券首席经济分析师牧野润一称。
“如果消费者支出未能升温，政府或许将追加预算”以提振经济增长，他称。
第二季资本支出修正后较前季减少0.9%，降幅大于初值的下降0.1%，使得日本经济前景蒙上阴霾。
但库存增加抵销了资本支出的疲弱，库存对拉升经济做出贡献。
数据显示，库存增加为经济增长贡献了0.3个百分点，高于初值的贡献0.1个百分点。
日本决策人士仍坚持寄望，日本企业将利用日圆疲软和能源成本下降为他们带来的创纪录获利，来提高薪资和投资，创造收入提升和支出增加的正向循环。
但近来一连串疲弱的数据，令人对这样的乐观观点出现疑虑，也让外界质疑，稳定复苏将有助通胀到明年9月左右加速至日央行2%目标的论点。
熟悉情况的消息人士向路透表示，日本央行在本月的政策检讨中，料将对海外经济发表较上月更为暗淡看法，并可能调降对出口情况的评估。 (完) (编译/审校 戴素萍/张若琪/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”