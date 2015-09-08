中国个股：首钢拟定增筹资110亿元用于扩建，香港富商郑裕彤参与认购

路透上海9月8日 - 中国大型钢厂--北京首钢股份有限公司 周一稍晚披露定向增发方案，拟向七家机构增发股份筹资约110亿元人民币用于曹妃甸二期等项目。引人关注的是，香港富商郑裕彤透过旗下两家机构共出资20亿元参与此次增发。

公告显示，本次定向增发价格为每股4.91元，发行对象除郑裕彤旗下的林芝福彤珠宝金行公司和广西新容公路有限公司外，还包括首钢股份大股东首钢总公司旗下的首钢基金，以及钢钢网、韬蕴投资、金鹰基金和泰达宏利基金公司。

其中首钢基金拟认购约40亿元，钢钢网拟认购20亿元，其余三家每家认购约10亿元。

此前，首钢股份已宣布拟以贵州投资100%股权与首钢总公司持有的京唐联合钢铁（曹妃甸一期）51%股权进行置换，目前该资产置换方案尚需股东会批准等必要程序。在此次定向增发投向中，约有89亿元投向京唐联合钢铁二期项目。

京唐联合钢铁二期设计规模为年产1,000万吨级，项目总投资约439亿元，建成后，京唐联合钢铁总体产能将达到2,000万吨。二期项目主要发展满足海洋、军工、造船、核电、石油、机械制造、高压容器、桥梁等行业需求的高端宽厚板等产品。

郑裕彤是香港知名华人富豪之一，旗下企业包括新世界发展 和周大福 等。