国际油市：油价下跌，受全球经济前景黯淡和供应过剩影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“预计油价将维持当前水平直到年底，然后在2016年年底之前，上涨至55-59美元区间，”澳洲国民银行9月大宗商品研究报告称。
0025GMT，美国原油 下跌逾3%，报在每桶44.66美元。布兰特原油期货 虽然盘初上涨0.40美元至每桶48.03美元，但仍较上日开盘水平下跌1.24美元。
供应面消息方面，近来有人揣测称，俄罗斯可能将愿意与石油输出国组织(OPEC)合作减产以支持油价，但俄罗斯国家石油公司执行长谢琴(Igor Sechin)排除俄罗斯减产可能性之后，这项臆测在周一为之破灭。(完)
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(编译 白云/李婷仪 审校 杜明霞/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”