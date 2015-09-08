国际油市：油价下跌，受全球经济前景黯淡和供应过剩影响

“预计油价将维持当前水平直到年底，然后在2016年年底之前，上涨至55-59美元区间，”澳洲国民银行9月大宗商品研究报告称。

0025GMT，美国原油 下跌逾3%，报在每桶44.66美元。布兰特原油期货 虽然盘初上涨0.40美元至每桶48.03美元，但仍较上日开盘水平下跌1.24美元。

供应面消息方面，近来有人揣测称，俄罗斯可能将愿意与石油输出国组织(OPEC)合作减产以支持油价，但俄罗斯国家石油公司执行长谢琴(Igor Sechin)排除俄罗斯减产可能性之后，这项臆测在周一为之破灭。(完)

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