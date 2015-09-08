版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 08:58 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆原地踏步，略高于小时图一目均衡转换线

0043GMT

* 欧元兑日圆在过去24个小时变化不大

* 美国假期令市况淡静，欠缺明确方向

* 昨日区间在132.67-133.35，今早迄今在133.19-33

* 欧元兑日圆目前守在小时图一目均衡转换线133.23上方

* 小时图基准线在133.00，小时图云区在132.73-133.79

* 交投淡静，目光转向伦敦盘及恢复交易的纽约盘

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐