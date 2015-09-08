《汇市简讯》欧元/美元早盘小幅走软；标普e-mini期货上涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 开高0.25%，但在亚洲早盘涨幅失守，标普500指数e-mini期货涨0.8%
* 与股市回报逆相关--美联储持观望态度？
* 连续第二天出现内包型态，显示汇价在盘整--5日、10日和20日移动均线交叉
* 动量指标喜忧参半--中性格局确立；7月/8月涨势的76.4%回档位1.1022是关键水平
* 伦敦时段1.1122/1.1177交易区间两端分别是首道支撑/阻力位(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”