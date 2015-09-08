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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 09:04 BJT

《汇市简讯》欧元/美元早盘小幅走软；标普e-mini期货上涨

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* 开高0.25%，但在亚洲早盘涨幅失守，标普500指数e-mini期货涨0.8%

* 与股市回报逆相关--美联储持观望态度？

* 连续第二天出现内包型态，显示汇价在盘整--5日、10日和20日移动均线交叉

* 动量指标喜忧参半--中性格局确立；7月/8月涨势的76.4%回档位1.1022是关键水平

* 伦敦时段1.1122/1.1177交易区间两端分别是首道支撑/阻力位(完)

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