《香港报摘》--其他报纸重要消息9月8日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**明报**
--消息指出，因市况波动，已通过上市聆讯的华融本月不会强行作招股前推介及路演，至于中金公司现在还未进行聆讯，本月启动招股机会微乎其微。
**星岛日报**
--政府增加住宅供应渐见成效，地政总署公布8月待批住宅楼花单位达1.3884万伙，按月升5%，更创下27个月新高纪录。
**苹果日报**
--内地经济气氛走下坡，业界看淡香港楼市前景，投行摩根大通 预计，由2016年起计未来三年，香港的楼价每年将平均跌5-10%。
**东方日报**
--内地汽车市场上半年增长放缓，据8月份销售显示，长城汽车 及吉利汽车 总销量按月录得增长，惟广汽集团 则微跌，反映汽车市场略为复苏。
**文汇报**
--建生国际 董事总经理吴继泰表示，公司早前以合资形式收购香港洲际酒店10%股权，预料项目回报率5.4%，并打算在2017年将酒店翻新，涉资约2.4亿美元。（完）
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(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”