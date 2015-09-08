《香港报摘》--其他报纸重要消息9月8日

**明报**

--消息指出，因市况波动，已通过上市聆讯的华融本月不会强行作招股前推介及路演，至于中金公司现在还未进行聆讯，本月启动招股机会微乎其微。

**星岛日报**

--政府增加住宅供应渐见成效，地政总署公布8月待批住宅楼花单位达1.3884万伙，按月升5%，更创下27个月新高纪录。

**苹果日报**

--内地经济气氛走下坡，业界看淡香港楼市前景，投行摩根大通 预计，由2016年起计未来三年，香港的楼价每年将平均跌5-10%。

**东方日报**

--内地汽车市场上半年增长放缓，据8月份销售显示，长城汽车 及吉利汽车 总销量按月录得增长，惟广汽集团 则微跌，反映汽车市场略为复苏。

**文汇报**

--建生国际 董事总经理吴继泰表示，公司早前以合资形式收购香港洲际酒店10%股权，预料项目回报率5.4%，并打算在2017年将酒店翻新，涉资约2.4亿美元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘