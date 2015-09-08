《交易视点》台债将标售新十年券，投资盘的意愿是重点--元大宝来证

路透台北9月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，今日台湾将进行10年期350亿元公债104/12期标售，8月份出口数据一如预期，虽普遍认为台湾在今年下半年景气不易出现明显回升，但殖利率出现大幅跌势之下，需考量投资买盘价位，目前认为1.15%以上是投资买盘有较高意愿价位，而本周十年券104/12期 成交区间在1.08%-1.18%，五年券104/9期 则在0.70%-0.75%。