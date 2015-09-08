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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 09:06 BJT

《交易视点》台债将标售新十年券，投资盘的意愿是重点--元大宝来证

路透台北9月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，今日台湾将进行10年期350亿元公债104/12期标售，8月份出口数据一如预期，虽普遍认为台湾在今年下半年景气不易出现明显回升，但殖利率出现大幅跌势之下，需考量投资买盘价位，目前认为1.15%以上是投资买盘有较高意愿价位，而本周十年券104/12期 成交区间在1.08%-1.18%，五年券104/9期 则在0.70%-0.75%。

欧洲及日本央行皆认为中国经济成长放缓及新兴市场经济体相当脆弱，因此认为全球经济成长增速后势较为悲观，而目前看来主要经济体中仅美国维持稳健成长动能，其表现不同步之下，让美联储在升息会议倒数计时之下也备感压力。目前美国升息议题相对于大陆经济下行程度及金融不稳定来看，升息议题似乎影响稍稍下滑，焦点在于中国市场及新兴市场问题。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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