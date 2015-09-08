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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 09:20 BJT

全球金市：金价无明确方向守在两周半低点附近，因美国利率前景未明

黄金交易员表示，在9月16-17日美联储政策会议之前，金价可能将因不确定性持续而承压。

尽管最近全球股市因忧心中国经济而疲软，但黄金却没有吸引到强劲的避险买盘。金价也没能从美元的走势中找到线索，显示除了美国货币政策之外，黄金很难找到明确的方向指引。

中国人行网站显示，截至8月底时，中国黄金储备价值为618亿美元，高于7月底时的592.4亿美元。

南非央行周一表示，央行官员并未讨论把铂金地位提高为认可的储备资产，而且央行过去针对此议题所做的研究，也不支持这项论点。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/李婷仪 审校 戴素萍/王兴亚)

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