全球金市：金价无明确方向守在两周半低点附近，因美国利率前景未明

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
黄金交易员表示，在9月16-17日美联储政策会议之前，金价可能将因不确定性持续而承压。
尽管最近全球股市因忧心中国经济而疲软，但黄金却没有吸引到强劲的避险买盘。金价也没能从美元的走势中找到线索，显示除了美国货币政策之外，黄金很难找到明确的方向指引。
中国人行网站显示，截至8月底时，中国黄金储备价值为618亿美元，高于7月底时的592.4亿美元。
南非央行周一表示，央行官员并未讨论把铂金地位提高为认可的储备资产，而且央行过去针对此议题所做的研究，也不支持这项论点。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”