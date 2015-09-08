港报社评：激进本土派是害港“癌细胞”--星岛日报9月8日

激进本土派再搞「光复行动」，打击的不止是旅游零售业，部分搞手背后的「勇武抗争」理念，在离间内地和本港居民关系之外，更动摇本港社会崇尚的和平理性原则，酝酿把社会推向暴力排外之路，来推动其迹近港独的政治理念。

「光复行动」的前身是「驱蝗行动」，由于把内地来港旅客标签为「蝗虫」的歧视态度太惹人反感，激进本土组织把行动旗帜改为「反水货客」，博取市民认同。可是，他们历次示威行动的实际表现，不止针对水货客，还包括其他来港消费购物的内地人，连跟随父母来港游玩的小童都被他们吓哭。 他们对内地来客滋扰、喝斥、辱骂、脚踢行李箱等行为，已经深入内地民众脑海，有内地人甚至至今仍担心 在港上街会被港人殴打，因而放弃来港旅游的念头。港人外游，无论在内地或海外，遇到内地人攀谈，往往会被问到港人为甚么不欢迎内地人，港人名声就这样被一小撮人搞臭。

内地人蜂拥来港购物，而水货客涌现上水一带，令市民有所不便和不满，激进本土组织就利用这种情绪，结合他们在政治上对中央的不满，来鼓吹暴力对抗，粉饰为「以武制暴」。 现在旅客减少了，奶粉不再短缺了，店铺开始减租了，这些组织反而重新发起「光复行动」，政治诉求才是他们的首要考虑，民生议题只是为达到他们政治目的的手段，昭然若揭。 今次的「光复行动」，有几个激进本土组织发起和响应，其中涉嫌袭警而被捕的黄台仰，在网上高登讨论区认识了一批志同道合者，去年每天齐集旺角占领区，不听学生组织指挥，他们成立「本土民主前线」，主张「勇武抗争」，利用反水货行动来激发民众参与抗争。 黄台仰是民主运动走向碎片化的其中一名推动者，鼓吹示威者各为自己行为负责，在这个理念下，他认为示威行动组织者没有责任负责行动秩序，在电台节目中被质疑是否连示威者杀人都不去阻止，他的答覆是不会干预。

面对今年春天连串「光复行动」中示威者的过激行为，他的辩解是希望社会明白年轻人如此愤怒的原因，而非斟酌于这些行为的对错，背后的逻辑是就算有人用上这种暴力行为，都是可以谅解的。 一些激进本土组织，认同这种不惜诉诸暴力来达至迹近港独的诉求，要破坏社会原有的秩序来发泄不满，不断挑起火头和冲突，当社会不稳，经济下滑，求职困难，又会刺激更多愤青追随，成为恶性循环。 现时这类理念和态度凝聚的人不多，但是他们不断用愤怒和仇恨来滋养自己的势力，犹如香港体内的「癌细胞」和「病毒」，对社会的侵害与破坏绝对不容低估，必须高度警惕，切勿纵容他们坐大，把香港推进死胡同。

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