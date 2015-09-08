港报社评：严防滥用选举投诉，追究冒改选民资料--文汇报9月8日

有反对派议员早前向选举事务处投诉，区内怀疑有「种票」个案。近300名市民接获投诉信件，被指虚报地址。昨日沙田裁判法院展开有关聆讯，大部分投诉申请被驳回。与此同时，工联会元朗区区议员刘桂容被人伪冒签名，更改包括住址的选民登记资料，随时可能被褫夺选民资格、甚至影响日后参选资格。可以看出，随着区议会选举临近，一些政党和个人为了一己之私，不惜使用「阴损」招数，破坏选举的公平公正，我们对此予以严厉谴责。无论是不实投诉，还是假冒签名更改选民资料，均可能涉及刑事罪行，执法部门必须依法追究；选管会和选举事务处应检讨相关管理、覆核机制，并在执行中更加严谨把关，堵塞机制被人滥用的漏洞。

近期有关大批选民登记资料失实的「种票」疑云甚嚣尘上，而一些舆论将操控「种票」的矛头对准了建制派。如今，经过法庭的聆讯证明，大部分投诉均不成立。有政党区议员投诉的10多宗个案经调查后，只有1宗证实填错地址，其余各人的资料并无错误。较早前，有反对派政党在美孚一个选区，就提出近600宗选民登记的投诉，后来自认过度敏感，撤回400多宗并道歉。投诉选民登记资料有误是一个严肃的问题，任何负责任的人士或政党在投诉前，都应该检视可疑情况是否真的属于不正当行为。有政党、政客轻率行事，进行大量无效投诉，浪费法庭和选举事务处的时间和资源，滋扰市民，更令建制派蒙上不白之冤。难怪主审投诉的裁判官也质疑，有人可能因政见不同，利用投诉机制，剔除对方的选民资格。

更恶劣的是，有被投诉的选民指控，某议员擅自更改其选民地址，及后又指地址有问题而投诉该选民，明显存在「自编自导」嫌疑。同时，工联会元朗区区议员刘桂容等多位建制派议员，被别有用心的人冒用签名，在选举事务处更改住址。滥用选举投诉机制、冒签名更改登记人地址，背后是「一箭双鵰」的政治计算：一方面可藉「种票」罪名打击对手，占据道德高地；另一方面可令被冒签名人收不到选举资料，或被取消投票甚至参选资格，最终让某些人收获巨大选举利益。

一向以来，香港的选举制度以公平公正、透明廉洁为人称道，不仅市民对选举制度有信心，在国际社会也享有良好的声誉。在任何公正的选举制度中，选民的选举权是庄严及必须尊重的，不容任何人作不实指控，或者使用不法手段剥夺。如果有别有用心的人这样做，必然扰乱制度的公平公正，损害香港选举的公众信心和国际声誉。根据《选举(舞弊及非法行为)条例》，失实陈述及擅用他人名义行为均属刑事罪行，意味着不实指控及冒认他人签名很大机会触犯法律。选举事务处、警方有责任根据法例追究调查，严厉打击有关的违法行为，绝不能让选举投诉机制成为攻击异己、谋取政治利益的工具。

此次有关选举资料的投诉个案繁多，大多数被法庭驳回，也有一些个案是因为选举事务处职员输入资料错误而引起，反映选举事务处工作疏漏。事实上，选举管理上的任何漏洞和疏失，都会导致法庭要花费工夫处理，浪费时间及公帑，更给有心之徒制造扰乱选举的可趁之机。选举事务处须及时检讨，对选举管理机制作出必要的修订或制定更严谨的指引，以更严谨的机制处理选民资料的更改、核实。对于恶意更改选民资料的违法行为，执法部门一定要严厉追究到底，切实维护香港选举制度的公平公正。

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