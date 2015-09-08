韩国数据：8月百货店销售同比减少6.6%，受季节性因素所累

路透首尔9月8日 - 周二公布的初步数据显示，韩国大型百货8月份销售出现两个月来首次下降，主要受季节性因素影响。

韩国企划财政部在一份声明中表示，现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店8月合计销售较上年同期下降6.6%。

以上降幅为6月份以来最大，而7月份时整体销售较上年同期上升0.7%。

大型折扣连锁店的销售8月份连续第三个月下降，降幅为8.4%，超过7月份1.8%的降幅，同时也是今年6月份以来最大降幅。

声明称，8月份数据不佳主要是因为去年韩国中秋节在9月初。中秋节会落在9-10月份，节前一般会出现消费潮。今年韩国中秋节则在9月末。