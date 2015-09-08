韩国数据：8月百货店销售同比减少6.6%，受季节性因素所累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔9月8日 - 周二公布的初步数据显示，韩国大型百货8月份销售出现两个月来首次下降，主要受季节性因素影响。
韩国企划财政部在一份声明中表示，现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店8月合计销售较上年同期下降6.6%。
以上降幅为6月份以来最大，而7月份时整体销售较上年同期上升0.7%。
大型折扣连锁店的销售8月份连续第三个月下降，降幅为8.4%，超过7月份1.8%的降幅，同时也是今年6月份以来最大降幅。
声明称，8月份数据不佳主要是因为去年韩国中秋节在9月初。中秋节会落在9-10月份，节前一般会出现消费潮。今年韩国中秋节则在9月末。
韩国产业通商资源部将在本月稍晚公布8月零售销售修正值。(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”