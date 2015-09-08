港报社评：空管安全争拗白热化，应委聘专家独立评估--明报9月8日

民航处测试中的新航空管理系统Autotrac 3（AT3），管理层与参与检测前线人员就系统是否百分百安全，有明显分歧。《明报》侦查报道披露，前线人员甚至提出新系统存在「jeopardize safety」（危及安全）的说法，民航处高层、包括处长罗崇文则坚持即使有问题，已经解决或可以解决，新系统将于明年上半年运作，云云。民航处内部对新空管系统是否安全，莫衷一是，外界对真实情况无从判别；监于空管安全必须万无一失，没有丝毫妥协空间，运输及房屋局应该介入组织权威专家小组，对新系统进行独立第三方评估，以厘清混乱情况，确保新空管系统绝对安全才投入使用。

民航处内部对新系统的安全质疑，至少有三方面。首先，民航处参与安全评估的「航空交通管理标准组」，今年7月曾向上层提交报告，指出「新系统在危急情况下的可信程度低」。就此，民航处发言人指出报告并无使用「危险」或「不建议使用」等字眼，又说提出的意见和关注事项，超过九成已经修正及有效处理。情况显示，民航处内部对新系统是否安全可用，有不同评估标准。职方所谓可信程度低，是否等于新系统不能用？管方以评估报告没有危险、不建议使用等字眼，认为就符合安全可用，是否恰当？有关这两种情况，外界都没有足够资料判断。

不过，检测人员透露另外两种情况，管方显然未能圆满解答。一方面是7月下旬，以香港真实数据对新系统做可靠性验收测试，为期31日；按民航处与生产商签订的合约文件，若系统在测试期间出现严重故障（包括整套系统失效），便要终止测试，在两日内找出源头及解决，然后重启连续31日的测试。检测人员向上层报告在7月底一次测试输入数据时，系统并无执行指令，检视人员认为是「catastrophic failure」（灾难性故障），形容系统在测试中「瘫痪」，建议根据招标合约，测试从头做起，上层不同意，并核准测试在8月中通过。

新系统在测试时不执行指令，肯定是严重事故，设若情况发生在正式运作之后，航机安全就没有保障。检测人员表达了对事故的评估和定性，认为事态严重，即使如民航处所说备用系统有如常运作，仍然不能消解系统不执行指令的疑虑。这次事故源头应已找到并解决，民航处理应按合约规定，从头开始连续31日测试，可是现在民航处舍此不由，那就应提出充分理由，否则难免引起内部以至公衆猜疑。

另一方面则是「航空交通管理标准组」提出的标签重叠问题，仍未解决。据知新系统原有自动调整航班标签功能，检测人员指出，测试中新系统未能有效排列航班标签至合适位置，空管人员要花大量时间手动搬标签，使效率大受影响。航班标签重叠有可能影响安全，因为空管人员对空中有多少航班，若非一目了然，而是要搬动标签摆位，则不能排除因而误事的机率，增加航班安全风险。事实上，由「自动调整航班标签」改为用人手搬动标签，一个耗费逾5亿元的空管系统，连航班自动标签都做不到，则这个系统会否还有其他隐患，值得关注。

民航处就新航空管理系统，事故不断。2007年已获拨款，原本新系统在2012年底使用，但是其中一份合约出现重大延误，验收测试又有大量缺漏及关注事项，预计要到明年中才可投入运作，即是最少延误近4年。审计署去年发表报告，指出民航处在兴建新总部和新空管系统存在诸多问题，帐目委员会就此举行公开研讯，据知处长罗崇文每次出席帐委会研讯之后，立法会就收到不少民航处内部人员的信，指出不同说法。帐委会在报告中除了用上罕有字眼批评罗崇文，并表明不信服罗对空管延误的解释。

新空管系统日渐接近投入使用，从本报侦查报道反映的情况看来，民航处内部对新系统的安全不仅分歧，甚至对立。前线人员公开忧虑，要唤起公衆关注，管方则显得信心满满，正在向新系统明年中启用操作。外界无法判别职方杞人忧天抑或管方罔顾安全隐患，不过所有人都知道空中交通管理不容许出现万一的意外，而是要求绝对安全；现在民航处管方缺乏公信力，职方指出了可能存在的缺漏，那么判定新系统是否百分百安全，唯一办法是政府介入组织专家小组，评估是否存在职方所说的问题，若真有问题则能否解决等。航空安全是政府的基本责任，因为稍有疏失就是涉及数百人的生命安全，政府对民航处管方和职方的争拗，不能置若罔闻和袖手旁观，而是要弄清楚事实，保持香港航空安全的令誉。

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