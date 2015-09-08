港报社评：美国有义务接收更多难民--信报9月8日

对于目前席卷欧洲的难民潮，香港人看在眼里也许百般滋味在心头，因为自从一九七五年开始，越南船民问题困扰了香港二十五年，期间总共接收了二十万名越南人，直至二○○○年最后一个难民营结束为止。作为「第一收容港」，香港采取了历来最庞大的国际人道救援行动，付出过非常沉重的社会代价，联合国难民署欠下十一亿港元债项，迄今尚未清还。

众所周知，越南船民问题源于越战，北越攻占了南越而统一作越南之后，一批接一批逃避清算甚至屠杀的难民投奔怒海。理论上，难民经过香港接收之后，符合甄别标准的可以转往外国定居，特别是投入大量兵力参与越战的美国，更加有义务收容流离失所的越南难民。问题却在于，难民实在太多，而美国又有诸般顾虑，声称担心越共利用难民身份作掩饰潜入该国搞破坏，所以收容越南难民的数量甚少。为了减轻压力，港英政府于一九八八年实施甄别政策，由于经济而不是政治因素进入香港的不再是「难民」，而是「船民」，必须遣返原地。可是，美国既不愿意接收难民，却又基于越战情意结，不希望船民被遣返到他们认为是人间炼狱的越南，因此美国不接受「强制遣返」，一切必须是自愿性质，于是有人提出一个顾全各国颜面的术语：有秩序遣返。有秩序云云，没有强制之名，仍有强制之实。

稍稍回顾这段历史，再对比于现今的欧洲难民潮，不难看出英国前外相文礼彬为何会毫不客气，要求美国接收更多敍利亚难民。身兼国际救援委员会主席的文礼彬，接受美国电视节目访问时表示，敍利亚政府、欧盟以及美国都要负上责任，「这是长时间导致的失败，过去四年国际间包括美国，未能掌握敍利亚内战的性质，令敍利亚内战扩大至伊拉克部分地区。」文礼彬说，美国应展示领导风范，接收至少六万五千名难民，不该袖手旁观。目前为止，美国仅仅接收了一千五百名难民而已。

难民大部分来自敍利亚，该国内战又跟美国的中东政策牵连甚深，德国就有左翼政党批评，欧洲目前面临的难民问题，美国应承担主要责任，因为美国破坏了有关地区的稳定，间接造成伊斯兰国等等极端组织冒起，导致中东地区人民饱受战乱摧残，被迫前往欧洲寻求庇护。

显而易见，美国接收难民的态度十分消极，予人不负责任和伪善的观感，理由之一是担心极端组织利用难民身份作掩饰潜入该国搞破坏。美国国务院早已明言，无意提高收容额，重申在这个问题上有安全考虑。

美国与敍利亚和伊拉克的关系纠缠不清，久久无法消除战祸，有时候更加是火上浇油，数以十万计的难民无法得到美国庇护，压力反而落在德国身上，情况有点儿近似于香港当年的「第一收容港」。德国能够凭一己之力接收所有难民吗？答案当然是否定的。德国总理默克尔目前的处境相当尴尬，一方面开放边境的她固然被视作菩萨心肠的救星，另一方面，欧盟诸国却指摘她发放错误讯息，各国政府为了设定难民配额制而争论不休。至于英国，也许会因为难民潮涌现而增加该国脱离欧洲的决心，疑欧派的民意支持度首次超越留欧派。

归根究柢，美国确实有义务接收更多的难民，不能因为安全考虑而自私地把难民拒诸门外，毕竟识别难民的真正身份并非太艰巨的工作。除此之外，默克尔的做法如果是发放错误讯息，那么不妨「将错就错」，藉此向欧盟和美国施加外交压力，务求国际社会共同承担人道救援责任，设法避免类似三岁逃难男童伏屍沙滩的悲剧重演。

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