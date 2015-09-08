马来西亚期市：年底之前棕榈油价格料将保持平稳--MPOC会长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡9月7日 - 马来西亚棕榈油委员会(MPOC)主席周一表示，今年年底之前棕榈油价格将保持平稳。
“今年棕榈油产业一直处境艰难，第一和第二季度棕榈油价格在2,000-2,300马币(462.16-531.48美元)之间徘徊，”Lee Yeow Chor在吉隆坡的一次会议上表示。
他说，棕榈油价格料将在年底之前保持稳定。
在中国股市暴跌拖累金融市场下挫之际，8月指标马来西亚棕榈油期货 价格跌至六年半低点。中国是全球最大棕榈油消费国之一。棕榈油价格今年已累计下跌了大约15%。
得益于出口和马币走软，棕榈油价格周一触及近三周高点。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”