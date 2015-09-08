马来西亚期市：年底之前棕榈油价格料将保持平稳--MPOC会长

路透吉隆坡9月7日 - 马来西亚棕榈油委员会(MPOC)主席周一表示，今年年底之前棕榈油价格将保持平稳。

“今年棕榈油产业一直处境艰难，第一和第二季度棕榈油价格在2,000-2,300马币(462.16-531.48美元)之间徘徊，”Lee Yeow Chor在吉隆坡的一次会议上表示。

他说，棕榈油价格料将在年底之前保持稳定。

在中国股市暴跌拖累金融市场下挫之际，8月指标马来西亚棕榈油期货 价格跌至六年半低点。中国是全球最大棕榈油消费国之一。棕榈油价格今年已累计下跌了大约15%。