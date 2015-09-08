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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 10:00 BJT

台湾新债：加拿大皇家银行30及25年美元零息债以4.4%和4.19%定价--消息

路透台北9月8日 - 两位消息人士周二表示，加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada) 伦敦分行将在台湾发行30及25年期美元零息债，满五年及之后每一年可开始赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.40%和4.19%定价。

消息人士指出，加拿大皇家银行30、25年美元零息债各发行2.75亿、0.75亿美元，共计募资3.5亿美元。

路透暂时无法联络到加拿大皇家银行对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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