台湾新债：加拿大皇家银行30及25年美元零息债以4.4%和4.19%定价--消息

路透台北9月8日 - 两位消息人士周二表示，加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada) 伦敦分行将在台湾发行30及25年期美元零息债，满五年及之后每一年可开始赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.40%和4.19%定价。