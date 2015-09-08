《全球重要经济事件一览表》--9月8日-9月15日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月8日(二)
美国埃文斯顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“美国货币政策前景”发表演说(2115)。
伦敦--英国财政大臣奥斯本出席上议院经济事务委员会(House of Lords Economic Affairs Committee)会议(1430)。
9月9日(三)
英国威斯敏斯特--英国央行董事会(Court of Directors)主席Anthony Habgood出席下议院财政委员会会议(1315)。
卢森堡--2015年Eurofi金融论坛(至9月11日)。
柏林--第15届非洲国际经济论坛，主题为2015年后的非洲，与会人士包括：经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Stefan Kapferer和加纳总统John Dramani Mahama等。
墨尔本--澳洲央行副总裁洛威在澳洲经济发展委员会(Committee for Economic Development of Australia)的活动上发表讲话(0200)。
伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔在全球外汇行为准则简布会上讲话(0900)。
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至9月10日)。
渥太华--加拿大央行公布利率决议(1400)。
9月10日(四)
伦敦--英国央行公布利率决定，并公布9月政策会议的会议记录(1100)。
9月11日(五)
卢森堡--欧盟财长非正式会议(至9月12日)。
9月14日(一)
巴黎--欧洲央行管理委员会委员诺亚在法国央行基金会(Bank of France Foundation)创建20周年庆祝会上致开幕词(0700)。
东京--日本央行举行货币政策会议(至9月15日)。
9月15日(二)
东京--日本央行公布利率决定(0200)。
悉尼--澳洲央行公布9月政策会议的会议记录(0130)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”