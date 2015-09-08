韩国金融市场：韩元在企业出售消息传出后跌至五年低位；韩股下跌

“对Homeplus出售案相关美元需求的预期，继续令韩元承压，但由于担心韩国当局在1,210韩元附近实施干预，跌幅将有限，”Samsung Futures的外汇分析师Jeon Seung-ji说。

Jeon提到，定于0200GMT前后公布的中国贸易数据可能加剧韩国汇市的波动性。路透调查显示，中国8月出口料下降6.0%，7月为下降8.3%。

股市方面，韩股由盘初涨势转为小幅下跌，外资继续减持韩股，但韩元走软提振出口股，从而支撑了大盘。

综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至1,880.37点，稍早曾上涨0.6%至1,894.56点。下跌与上涨家数比为1.7比1。

制药类股指数 跑输大盘，跌4.1%。龙头股现代汽车 涨2.3%。

外资恐连续第24日卖超韩股，截止中午时分已卖超680亿韩元(5,641万美元)。

韩国三年期公债期货9月合约 跌0.04点，报109.61。

0153GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,205.9 1,203.7

日圆/韩元 10.1064/107 10.0805

韩国公债期货 * 109.61 109.65

韩国综合股价指数 1,880.37 1,883.22

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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