台湾汇市：台币实质价位因韩元疲势及外资汇出而走弱，料再测33关卡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月8日 - 台币兑美元 实质价位周二跟进韩元 疲弱。汇银人士指出，盘初外资稍有汇出，成交较上日趋于活络，出口商则偶有抛汇。
汇银人士普遍认为，台币兑美元可能会再回测前波实质交易低位--32.998附近，但需要搭配股市弱势及外资大幅撤出等条件。
〞台币走弱应该是确定的，只不过还要一点时间，〞一位中型商银交易员说。
他们认为，台币无法自外于亚币的弱势，台币将会向33的整数关卡测试。
台币稍早一度大幅走弱至32.910。一位小型商银交易员表示，可能是油款突然大量出笼，市场的挂价又很空，才使台币短线急贬。随后台币价位回稳。
证交所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超21.11亿台币，连两日卖超共计58.57亿台币。
台币早盘实质交易区间落在32.735-32.910；上日交易区间在32.651-32.717。
本地时间1026，台股 升0.38%。同时间韩元兑美元 早盘暂报1,206，上日收报1,203.7。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略见扩大；一个月美元/台币远汇 报32.820/32.860，上日收在32.820。
交易员预测今日实质交易区间： • 32.735-32.850
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”