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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 10:38 BJT

台湾股市：上涨，但本地经济前景疑虑令交投谨慎

路透台北9月8日 - 台湾股市周二上涨，但涨势仅是试探性的，因担心台湾经济前景且对海外市场状况较为谨慎。

时序虽进入下半年传统出口旺季，但全球经济放缓料难有改善，令台股市场交投保持审慎。

台湾主计总处周二公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.45%，为连续第八个月下跌；路透调查预期为跌0.73%。

0209 GMT，台湾加权股价指数 涨0.4%至8,017.74点，上日收低0.2%。

电子类指数 涨0.6%，金融保险类股 跌0.2%。(完)
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