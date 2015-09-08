《中国新债预测》10年国债收益率预测均值3.34%，二级偏弱一级仍有支撑

* 招标品种：财政部10年期续发国债

* 招标金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三10:35-11:35

* 受访人数：13位(银行、券商)

* 预测区间：3.28%-3.38%

* 预测均值：3.34%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月8日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期国债。路透调查显示，今日二级现券收益率小涨，不过上午国开行四期债表现不错，尤其是新发行的10年期品种，利率低于预期，投标倍数也超过6倍，明日新债料仍有支撑，预测均值接近二级，落在3.34%附近。

上海一券商分析师称，尽管今日现券走势偏弱，不过国开行新债发行结果多优于预期，有望继续利好一级情绪，明日新债定位料接近或稍微低于二级水平。

国开行上午招标的三至10年四期债，除五年期与预测均值接近外，其他三期均低于预期，投标倍数也在4-6倍左右。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.3353%；本次续发国债的标的债150016券最新报价 为3.3450%/3.3300%。

明日招标国债为今年第16期 10年期品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债具体招标时间为9月9日上午10:35-11:35。招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至9月14日进行分销；9月16日起与之前发行的同期国债合并上市交易。