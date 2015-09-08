《汇市简讯》美元指数发出混乱信号，预示将进入盘整

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 在亚洲盘形成十字星，股市涨跌不一，E-迷你标普500股指期货涨0.8%，日经指数跌0.7%，沪综指涨0.3%。
* 中国贸易数据公布时间比往常晚，可能影响汇市
* 20日波林格区间收缩，动能指标中性，5、10和20日移动均线不一致
* 混乱信号预示汇价将进入盘整，市场缺乏趋势
* 20日移动均线切入位95.91与上周高点96.61，分别是初步支撑与阻力位
* 图表：link.reuters.com/qav55w(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”