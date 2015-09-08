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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 10:51 BJT

《汇市简讯》美元指数发出混乱信号，预示将进入盘整

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* 在亚洲盘形成十字星，股市涨跌不一，E-迷你标普500股指期货涨0.8%，日经指数跌0.7%，沪综指涨0.3%。

* 中国贸易数据公布时间比往常晚，可能影响汇市

* 20日波林格区间收缩，动能指标中性，5、10和20日移动均线不一致

* 混乱信号预示汇价将进入盘整，市场缺乏趋势

* 20日移动均线切入位95.91与上周高点96.61，分别是初步支撑与阻力位

* 图表：link.reuters.com/qav55w(完)

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