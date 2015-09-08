新闻稿：中国1-8月进出口总值15.67万亿元人民币，同比降7.7%--海关

路透北京9月8日 - (以下是中国海关总署周二发布的今年前8个月中国进出口数据的新闻稿)

据海关统计，今年前8个月，我国进出口总值15.67万亿元人民币，比去年同期（下同）下降7.7%。其中，出口8.95万亿元，下降1.6%；进口6.72万亿元，下降14.6%；贸易顺差2.23万亿元，扩大80.8%。

8月份，我国进出口总值2.04万亿元，下降9.7%。其中，出口1.2万亿元，下降6.1%；进口8361亿元，下降14.3%；贸易顺差3680.3亿元，扩大20.1%。 前8个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

一、一般贸易出口增长，所占进出口比重有所提升。前8个月，我国一般贸易进出口8.63万亿元，下降7.3%，占我外贸总值的55.1%，较去年同期上升0.2个百分点。其中出口4.87万亿元，增长2.6%，占出口总值的54.4%；进口3.76万亿元，下降17.6%，占进口总值的56.1%；一般贸易项下顺差1.11万亿元，去年同期仅为1769.9亿元。

同期，我国加工贸易进出口4.85万亿元，下降9.3%，占我外贸总值的30.9%，比去年同期回落0.5个百分点。其中出口3.1万亿元，下降8.5%，占出口总值的34.5%；进口1.75万亿元，下降10.7%，占进口总值的26.1%；加工贸易项下顺差1.35万亿元，收窄5.4%。此外，我国以海关特殊监管方式进出口1.68万亿元，下降8.7%，占我外贸总值的10.7%。其中出口6077.9亿元，下降6.2%，占出口总值的6.8%；进口1.07万亿元，下降10.1%，占进口总值的16%。

二、对美国、东盟出口保持增长，对欧盟、日本出口下降。前8个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值2.27万亿元，下降8.4%，占我外贸总值的14.5%。其中，我对欧盟出口1.41万亿元，下降4.9%；自欧盟进口8598.7亿元，下降13.7%；对欧贸易顺差5521.5亿元，扩大13.1%。美国为我国第二大贸易伙伴，中美贸易总值为2.22万亿元，增长2%，占我外贸总值的14.1%。其中，我对美国出口1.62万亿元，增长5.9%；自美国进口5967.8亿元，下降7.4%；对美贸易顺差1.02万亿元，扩大15.6%。

前8个月，东盟为我国第三大贸易伙伴，与东盟贸易总值为1.86万亿元，增长0.4%，占我外贸总值的11.8%。其中，我对东盟出口1.1万亿元，增长6.1%；自东盟进口7506.7亿元，下降6.9%；对东盟贸易顺差3540.1亿元，扩大50.7%。日本为我国第五大贸易伙伴，中日贸易总值为1.11万亿元，下降11.1%，占我外贸总值的7.1%。其中，对日本出口5383.1亿元，下降10.5%；自日本进口5757.5亿元，下降11.6%；对日贸易逆差374.4亿元，收窄24.9%。

前8个月，内港贸易总值为1.24万亿元，下降9.4%，占内地外贸总值的7.9%。其中，对港出口1.2万亿元，下降9.4%；自港进口407.4亿元，下降9.6%；对港贸易顺差1.16万亿元，收窄9.4%（表1）。 三、民营企业进出口比重提升，出口增长。前8个月，民营企业进出口5.71万亿元，下降2%，占我外贸总值的36.4%，较去年同期提升2.1个百分点。其中，出口4.02万亿元，增长3.4%，占出口总值的44.9%；进口1.69万亿元，下降12.9%，占进口总值的25.2%。同期，外商投资企业进出口7.3万亿元，下降6.1%，占我外贸总值的46.6%。其中，出口3.96万亿元，下降5.3%，占出口总值的44.2%；进口3.34万亿元，下降7.1%，占进口总值的49.7%。

此外，国有企业进出口2.66万亿元，下降13.6%，占我外贸总值的17%。其中，出口9753.5亿元，下降5.1%，占出口总值的10.9%；进口1.68万亿元，下降17.9%，占进口总值的25.1%。

四、广东、江苏等主要省市进出口波动不大，广东、浙江、河南等地出口增长。前8个月，广东进出口总值继续位列全国第一，为3.94万亿元，下降1.9%，占进出口总值的25.1%。同期，江苏、上海和浙江进出口总值分别为2.2万亿、1.79万亿和1.39万亿元，分别下降4.7%、3.6%和3.2%。此外，北京（含中央在京单位）进出口总值为1.3万亿元，下降23.9%；山东为9498.3亿元，下降16.5%；福建为6909.4亿元，下降2.2%。上述7省市进出口值合计占我进出口总值的78.2%，比去年同期提升0.7个百分点。

从出口方面来看，前8个月，广东出口2.47万亿元，增长2.9%。江苏出口1.35万亿元，下降2.9%；浙江1.1万亿元，增长0.4%；上海7792.8亿元，下降6.9%；山东5539.2亿元，下降2.9%；福建4592.6亿元，增长1.6%；北京2070.8亿元，下降17.3%。同期，河南出口增长15%。

五、机电产品出口增长，传统劳动密集型产品有所下降。前8个月，我国机电产品出口5.11万亿元，增长0.7%，占出口总值的57%。其中，电器及电子产品出口2.24万亿元，增长4.1%；机械设备1.47万亿元，下降7.3%。同期，服装出口6876.9亿元，下降6.7%；纺织品4420.8亿元，下降1.8%；鞋类2222.6亿元，下降3.4%；家具2127.2亿元，增长5.1%；塑料制品1496.4亿元，增长1.8%；箱包1142亿元，增长5.9%；玩具582.7亿元，增长11.1%；上述7大类劳动密集型产品合计出口1.89万亿元，下降2.1%，占出口总值的21.1%。此外，肥料出口2226.1万吨，增加41.2%；钢材7186.6万吨，增加26.5%；汽车50.2万辆，减少14.1%（表2）。 六、原油、粮食、成品油等主要大宗商品进口量增加，主要进口商品价格普遍下跌。前8个月，我国进口铁矿砂6.13亿吨，微降0.2%，进口均价为每吨385.7元，下跌43%；原油2.21亿吨，增加9.8%，进口均价为每吨2626.7元，下跌45.3%；煤1.39亿吨，减少31.3%，进口均价为每吨382.4元，下跌20.5%；成品油2048.6万吨，增加4.1%，进口均价为每吨3073.4元，下跌38.1%；初级形状的塑料1735.8万吨，增加2%，进口均价为每吨1.08万元，下跌13.5%；钢材872.2万吨，减少9.6%，进口均价为每吨7082.3元，下跌7.6%；未锻轧铜及铜材294万吨，减少8.1%，进口均价为每吨3.92万元，下跌14.1%。

此外，进口粮食8350万吨，增加24.4%；其中大豆5239.3万吨，增加9.8%，进口均价为每吨2697元，下跌25.4%。机电产品进口3.17万亿元，下降5.5%；其中汽车70.9万辆，减少25.6%（表3）。 七、中国外贸出口先导指数持续下滑。8月份，中国外贸出口先导指数为34，较7月回落0.1，连续6个月下滑，表明今年第四季度我国出口压力仍然较大。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为34，较上月下滑2.6；新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别下滑2.5、4.5至33.3、37.8，出口企业综合成本指数上升0.7至28.4。（完）

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