背景资料：中国股市近期维稳政策一览表

路透北京9月8日 - 自8月中开始，中国A股市场开始一波新的向下调整，累计跌幅近30%。为了进一步稳定股市，中国证监会、央行、财政部等部委纷纷出台一系列新的措施来稳定市场，包括中国总理李克强在内的高层领导也纷纷表态安抚市场。

在A股这一轮调整中，沪综指跌破7月9日形成的“政策底”3,373.54点，至8月26日触及2,850.71点后止跌回稳，累计跌幅近30%。之后中国股市进入缩量整固阶段。

以下就是半个月来中国各个部委出台的稳定股市政策和措施:

--中国人民银行决定，自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%。同时自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

--证监会、财政部、国资委、银监会等四部委联合发文，大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红，支持上市公司回购股份，提升资本市场效率和活力。

--证监会拟对恒生公司、铭创公司、同花顺公司非法经营证券业务案作出行政处罚。

--50家券商募集逾1,000亿元人民币资金交由证金公司设立专户进行统一运作，投资于蓝筹股等标的。

--中金所自9月7日结算时起，沪深300、上证50、中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金标准，由目前合约价值的30%提高到40%；沪深300、上证50、中证500股指期货各合约的套期保值持仓的交易保证金标准，由目前合约价值的10%提高到20%。

--上海和深圳两大证交所及中国金融期货交易所9月7日晚间联合发布公告，拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。今后沪深300指数 设置5%、7%两档指数熔断阈值，在该指数涨跌达到5%时，沪深市场的全部股票、可转债、可分离债、股票期权及中金所的所有股指期货合约，将暂停交易半小时。

--财政部、国家税务总局、证监会9月7日晚发布《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》对上市公司股息红利差别化个人所得税政策做出调整。持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股超过一个月但未满一年，股息红利所得税减半征收。

--上海证券交易所9月7日稍晚发布通知称，决定自周二（9月8日）起进一步加强50ETF期权持仓限额管理，将单日买入开仓限额调整为单日开仓限额，对投资者单日买入开仓与卖出开仓实施合并限额管理。

**高层表态**

--8月28日中国总理李克强主持召开国务院专题会并发言，称金融稳定事关经济全局，维护金融市场稳定运行。加快相关制度建设，培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场。

--中国央行行长周小川9月5日在二十国集团第四次财长与央行行长会议上称，6月中旬以来，中国股市发生三轮调整，目前杠杆率已明显下降，股市调整大致到位。