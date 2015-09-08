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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 11:17 BJT

韩国金融：8月银行外汇存款连降四个月，人民币存款持续减少

路透首尔9月8日 - 韩国央行周二公布数据显示，韩国8月银行外汇存款连续第四个月下降，人民币存款持续下滑，因一些账户到期。

韩国央行在声明中称，截至8月底，外汇存款总额下降11.8亿美元至596.9亿美元，降至去年6月以来最低。

截至8月末，人民币存款 连降四月，减少36.8亿美元至106.3亿美元，为去年4月末以来最低。

美元存款增加22.8亿美元，创纪录高位427.1亿美元。央行一位官员将美元存款上升归因于进口商和出口商，他们上月在账户中保留美元。

截至8月底，美元存款占韩国全部外币存款的71.6%，人民币存款占17.8%。(完) (编译 李爽 审校 张涛)

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