韩国金融：8月银行外汇存款连降四个月，人民币存款持续减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔9月8日 - 韩国央行周二公布数据显示，韩国8月银行外汇存款连续第四个月下降，人民币存款持续下滑，因一些账户到期。
韩国央行在声明中称，截至8月底，外汇存款总额下降11.8亿美元至596.9亿美元，降至去年6月以来最低。
截至8月末，人民币存款 连降四月，减少36.8亿美元至106.3亿美元，为去年4月末以来最低。
美元存款增加22.8亿美元，创纪录高位427.1亿美元。央行一位官员将美元存款上升归因于进口商和出口商，他们上月在账户中保留美元。
截至8月底，美元存款占韩国全部外币存款的71.6%，人民币存款占17.8%。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”