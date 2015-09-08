澳新汇市：澳元和新西兰元盘旋在近期低点上方，受中国疲弱数据压抑

澳元今年迄今累计跌0.12美元，主要因市场对中国经济可能硬着陆的担忧升级。

技术面来看，澳元有可能进一步回撤。投机者在有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)或早在下周加息的预期影响下，拼命做空澳元。

周二公布的一项调查显示，澳洲8月企业现况改善，因交易和获利能力均增长，不过由于围绕中国经济的担忧日益加剧，企业信心受到打击。

“对8月企业信心不利的主要因素是股市震荡以及对中国的担忧，”摩根大通经济学家Ben Jarman如是说。

新西兰元兑美元 微升0.3%至0.6281美元，自海外市场触及的两周低点0.6244美元逐渐回升。在新西兰央行周四公布利率决定之前，投资者对于大规模抛售新西兰元保持谨慎。

新西兰元兑日圆 约报74.77日圆，接近两周低点。新西兰元总体疲软令其贸易加权指数处于约68.40的水平，为2012年来最低。

市场普遍预计新西兰央行或将利率下调至2.75%。(完)

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