澳新汇市：澳元和新西兰元盘旋在近期低点上方，受中国疲弱数据压抑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳元今年迄今累计跌0.12美元，主要因市场对中国经济可能硬着陆的担忧升级。
技术面来看，澳元有可能进一步回撤。投机者在有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)或早在下周加息的预期影响下，拼命做空澳元。
周二公布的一项调查显示，澳洲8月企业现况改善，因交易和获利能力均增长，不过由于围绕中国经济的担忧日益加剧，企业信心受到打击。
“对8月企业信心不利的主要因素是股市震荡以及对中国的担忧，”摩根大通经济学家Ben Jarman如是说。
新西兰元兑美元 微升0.3%至0.6281美元，自海外市场触及的两周低点0.6244美元逐渐回升。在新西兰央行周四公布利率决定之前，投资者对于大规模抛售新西兰元保持谨慎。
新西兰元兑日圆 约报74.77日圆，接近两周低点。新西兰元总体疲软令其贸易加权指数处于约68.40的水平，为2012年来最低。
市场普遍预计新西兰央行或将利率下调至2.75%。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/孙国玉；审校 王丽鑫/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”