路透基点：大连万达集团获4亿欧元双边贷款，为收购Infront融资

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，两家中资银行已提供4亿欧元(4.46亿美元)双边贷款，支持大连万达集团股份有限公司以10.5亿欧元收购瑞士体育营销公司Infront Sports & Media AG。
据消息人士称，中国银行和中国工商银行各承贷2亿欧元五年期贷款，为万达集团从欧洲私募股权公司Bridgepoint手中收购Infront提供融资。
万达集团获得Infront 68.2%的股权。
万达的高管在2月向路透表示，三家未透露名称的中国和全球投资者获得剩余少数股权。
这并非万达集团首次依赖双边贷款为收购交易融资。该公司在2012年8月与中国进出口银行签署了一项金额约为4.9亿美元的双边贷款，为其斥资26亿美元收购美国电影运营商AMC Entertainment的交易提供部分融资。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”