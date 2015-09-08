路透基点：大连万达集团获4亿欧元双边贷款，为收购Infront融资

路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，两家中资银行已提供4亿欧元(4.46亿美元)双边贷款，支持大连万达集团股份有限公司以10.5亿欧元收购瑞士体育营销公司Infront Sports & Media AG。

据消息人士称，中国银行和中国工商银行各承贷2亿欧元五年期贷款，为万达集团从欧洲私募股权公司Bridgepoint手中收购Infront提供融资。

万达集团获得Infront 68.2%的股权。

万达的高管在2月向路透表示，三家未透露名称的中国和全球投资者获得剩余少数股权。

这并非万达集团首次依赖双边贷款为收购交易融资。该公司在2012年8月与中国进出口银行签署了一项金额约为4.9亿美元的双边贷款，为其斥资26亿美元收购美国电影运营商AMC Entertainment的交易提供部分融资。(完)