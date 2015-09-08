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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 11:50 BJT

《汇市简讯》英镑/美元买气温和，风险偏好下滑

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* 亚洲时段上涨30个跳动点，无视英国零售业联盟(BRC)8月零售销售数据疲弱

* 中国进口疲软已损及风险胃纳

* 沪综指下跌1.2%，日股日经指数跌0.7%，明晟亚太地区(除日本外)股指上涨0.2%，标普迷你电子期指上涨0.6%

* 20日波林格区间扩大，5日、10日及20日均线下降，确立了空头趋势

* 第一道支撑在稍早所及低点1.5270，首道阻力关卡在下降的10日均线切入位1.5320

* 图表：　link.reuters.com/sav55w

(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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