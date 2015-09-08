《汇市简讯》英镑/美元买气温和，风险偏好下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 亚洲时段上涨30个跳动点，无视英国零售业联盟(BRC)8月零售销售数据疲弱
* 中国进口疲软已损及风险胃纳
* 沪综指下跌1.2%，日股日经指数跌0.7%，明晟亚太地区(除日本外)股指上涨0.2%，标普迷你电子期指上涨0.6%
* 20日波林格区间扩大，5日、10日及20日均线下降，确立了空头趋势
* 第一道支撑在稍早所及低点1.5270，首道阻力关卡在下降的10日均线切入位1.5320
* 图表： link.reuters.com/sav55w
(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”