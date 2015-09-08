《路透晚报》--9月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：8月出口降幅收窄但进口意外大跌，稳增长政策亟待落实

受同比基数偏低影响，中国8月以美元计价出口同比降幅有所收窄，但外部环境难言好转，出口仍面临较大压力；与此同时，内需疲弱和大宗商品价格大跌，拖累进口降幅创三个月最高。8月美元计价出口同比下降5.5%，进口同比降13.8%；当月贸易顺差602.36亿美元。

--中国政策：深化国企改革方案获批，强调分类推进及资本监管--消息

消息人士周一对路透表示，中国将于近期公布深化国企改革的指导意见称，发挥国有经济主导作用，分类推进国企改革，监管对象以资本为主，至2020年国企改革重要领域和关键环节须取得决定性成果。

--中国经济：推进全面创新改革试验，冀粤皖川先行先试--国务院

中国国务院日前表示，要在部分区域系统推进全面创新改革试验，力争通过三年努力，改革试验区域基本构建推进全面创新改革的长效机制，在市场公平竞争、知识产权、科技成果转化等方面取得一批重大改革突破，每年向全国范围复制推广一批改革举措和重大政策。

--中国政策：拓宽金融租赁公司筹资渠道，支持开展跨境人民币业务--国务院

中国国务院周二发布指导意见，允许符合条件的金融租赁公司上市和发行优先股、次级债，丰富其资本补充渠道，并通过发行债券和资产证券化等方式多渠道筹措资金，同时研究保险资金投资金融租赁资产。

--《分析师观点》台湾8月通膨率连八减至0.45%，因台风来临令跌幅缩减

台湾主计总处周二公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.45%，因台风来临令蔬菜价格上扬，跌幅小于预期，并为连续第八个月下跌。分析师认为，台湾央行因近期令汇价走贬，且以公开市场操作方式调整短率，短期内没有必要降息。

--台湾经济：放宽独资赴中国新设12寸晶圆厂并以三座为上限--经济部

台湾经济部指出，放宽台商独资赴中国大陆新设12寸晶圆厂，并采总量管制，以核准三座12寸晶圆厂为上限。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购维持大力度操作对冲到期，汇率对流动性持续施压

中国央行公开市场周二仍维持大力度逆回购操作，并完全对冲当日到期量。昨日公布的8月外汇储备数据大降，显示近期汇率贬值给人民币流动性带来的压力相当大；而短期内这一压力料会持续，央行仍需通过逆回购等多种总量工具提供扶助。

--中国货币市场：回购利率持稳资金紧势缓解，央行维稳流动性意图明显

中国银行间市场周二早盘主要回购利率总体变动不大，隔夜小跌但七天略升；交易员指出，今日资金面紧张局面有所舒缓，央行公开市场逆回购操作后大行融出增多，短期政策维稳态度明显，流动性料保持平稳。

--中国债市动态：现券收益率涨幅回落IRS小升，一级国开新债需求向好

中国银行间债市周二早盘现券收益率先涨后略为回落，IRS则小幅上行。交易员表示，盘初受获利盘止盈引发的卖压牵制，市场心态偏谨慎，但随后公布8月贸易数据显示内需仍疲弱，同时国开行一级新债需求向好，收益率涨幅有所收窄。

--新债招标：中国国开行七年增发债收益率3.7674%，10年3.74%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行招标的七年期增发债，中标收益率为3.7674%，同时招标的10年期新发债利率3.74%，此前市场预测均值为3.79%和3.78%；两期债投标倍数分别为4.00倍和6.43倍。

--新债招标：中国内蒙古四期一般地方债利率均较下限上浮20bp--业内人士

业内人士周二透露，中国内蒙古自治区上午招标的424亿元人民币一般债券，三至10年四个期限中标利率均较下限上浮20个基点(bp)；该上浮幅度较地方债上月10-15个bp的主要区间有所扩大。

--新债招标：中国宁夏四期一般地方债利率较下限上浮20bp--业内人士

业内人士周二透露，中国宁夏回族自治区下午招标的35.7279亿元人民币四期地方债，中标利率较下限上浮20个基点(bp)，对应投标倍数2.62倍、2.00倍、1.77倍和1.73倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小跌贸易数据影响有限，离岸CNH则明显反弹

人民币兑美元即期周二早盘小幅下跌；中间价为六日来首次调低。交易员表示，早盘汇价波动明显收窄，央行干预身影仍在，而刚公布的中国8月贸易顺差远超预期，对在岸人民币影响有限，而离岸CNH则反应较为激烈。

--离岸人民币：7月渣打人民币环球指数升2.3%，因跨境人民币支付劲增

渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数7月环比升2.3%，为3月以来首次回升，因跨境人民币支付劲增；考虑到8月中国股市继续大跌，以及8月11日出人意料的汇改，中国经济增长和货币前景已进一步恶化，预计8月指数或面临调整。

【证券/行业】

--《综述》A股救市政策再度多箭齐发，但大盘寻找市场底仍需时日

时隔两个月后，中国A股市场近日又迎来新一轮救市政策密集发布，监管层维稳意图充分表露。不过，俗语所谓“病去如抽丝”，股市信心恢复也需要一个较为漫长的过程，大盘震荡筑底过程仍将持续数月。

--中国股市：沪综指收升2.9%终结四连跌，量能大幅萎缩预示反弹空间有限

中国股市沪综指周二收涨2.9%，终结连四日跌势，A股成交额创近七个月新低。分析师称，监管层频频发布利好，但市场信心仍脆弱；虽然午后大盘股拉抬沪指强势翻红，并带动中小板和创业板大涨，但在量能大幅萎缩、汇率波动导致人民币资产吸引力下降背景下，料大盘反弹高度有限。

--中港证券：沪股通每日余额午后持续下降，A股净流入逾40亿元人民币

中国股市周二午后持续走高，沪港通北向A股交易（沪股通）每日余额亦急降，净流入资金增至逾40亿元人民币。为五个交易日以来净流量首度回复正数。

--香港股市：恒指大涨3.3%，内地股市反弹引发逢低买入

香港股市周二大幅反弹收高，内地股市尾盘大涨，促使投资者逢低买入受挫的港股。恒生指数收高3.3%，报21,259.04点；国企指数跳涨4.1%，报9,479.48点。

--中国股市：指数熔断机制征求意见，沪深300指数涨跌5%将暂停交易半小时

中国上海和深圳两大证交所及中国金融期货交易所周一晚间联合发布公告，拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。今后沪深300指数设置5%、7%两档指数熔断阈值，在该指数涨跌达到5%时，沪深市场的全部股票、可转债、可分离债、股票期权及中金所的所有股指期货合约，将暂停交易半小时。

--中国股市：政府宣布个人持股超一年，股息红利免征个税

中国当局周一称，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。此举旨在鼓励投资者长期投资股市，而不是进行短线投机。

--中国个股：首钢拟定增筹资110亿元用于扩建，香港富商郑裕彤参与认购