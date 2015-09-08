中国汇市：人民币早盘小跌贸易数据影响有限，离岸CNH则明显反弹

* 人民币早盘小幅下跌，波动区间明显收窄

* 中间价为六日来首次下跌

* 中国8月贸易数据对在岸汇率影响有限，离岸CNH由跌转升

* 两地价差仍有1,000点子左右，短期难以弥合

路透上海9月8日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅下跌；中间价为六日来首次调低。交易员表示，早盘汇价波动明显收窄，央行干预身影仍在，而刚公布的中国8月贸易顺差远超预期，对在岸人民币影响有限，而离岸CNH则反应较为激烈。

他们并指出，人民币中间价结束五连涨，似乎表明央行愿意让人民币适度贬值，但较高贸易顺差推动离岸CNH由跌转升，与在岸价差从1,200点子快速收窄至1,000点子左右。但由于在岸购汇需求受到部分限制，套利成本增加，两地价差可能在短时间内难以弥合。

“套利盘本来会帮助收窄价差，现在境外干预又不多，价差甚至可能慢慢扩大，现在两个市场各玩各的了。”一中资行交易员表示。

中国海关周二公布，8月以美元计价出口同比下降5.5%、进口同比降13.8%，当月贸易顺差602.4亿美元；路透调查中值则分别为下降6%、8.2%及482亿美元。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，8月进口数据降幅扩大表明，经济下行压力在进一步加大，接下来的4个月难言乐观；出口降幅虽有收窄，但依然低迷，人民币当前的贬值幅度不足以提振出口。总体来看，外贸数据缺乏亮点，市场对人民币的贬值预期难以消退。

受欠佳的8月中国外储数据影响，离岸CNH 早盘一度大跌至6.4933的两周低点，与在岸价差阔至1,200点子以上。香港金管局为维持港元兑美元强方保证7.75水平，近期已经连续向市场注入港元流动性。

中金公司最新观点指出，在8月11日汇改后，人民币汇率预期发生逆转，贬值预期促使部分本港企业和居民将人民币存款转回本币存款，造成港币流动性紧张、推高港币汇率，预计港币在未来一段时间内或继续维持强势。

中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降近千亿美元，创出单月降幅纪录新高。

境内一年期美元掉期升水 今日继续小幅反弹，最新报1,315/1,315；离岸CNH美元一年期掉期升水 小幅回落，最新报1,880/1,920。

交易员指出，央行虽然维持大力度逆回购操作，并完全对冲当日到期量，但似乎仍难以满足市场预期，“钱还是有点紧，ON/TN（短端）下不来，长端大家也都会配一点，长端掉期涨了一些。”

中国央行公开市场周二仍维持大力度逆回购操作，并完全对冲当日到期量。今日进行的1,500亿元7天期逆回购，中标利率持平于2.35%。

北京时间11:55，中国人民币兑美元 即期报6.3680，上日收报6.3659元。今日人民币兑美元中间价 报6.3639元，上日中间价为6.3584元。人民币兑美元即期成交量 为110亿美元，较上日半日77亿美元放量超四成。

全球汇市方面，美元兑日圆周二盘初微升，昨日欧洲和东京股市上涨缓解了日圆需求。由于美国市场周一因假日休市，亚洲盘初市场交投清淡。

中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3678。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.65元, 上日尾盘为6.6575元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4683/6.4695元, 上一交易日尾盘报6.48元。