中国汇市：人民币早盘小跌贸易数据影响有限，离岸CNH则明显反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘小幅下跌，波动区间明显收窄
* 中间价为六日来首次下跌
* 中国8月贸易数据对在岸汇率影响有限，离岸CNH由跌转升
* 两地价差仍有1,000点子左右，短期难以弥合
路透上海9月8日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅下跌；中间价为六日来首次调低。交易员表示，早盘汇价波动明显收窄，央行干预身影仍在，而刚公布的中国8月贸易顺差远超预期，对在岸人民币影响有限，而离岸CNH则反应较为激烈。
他们并指出，人民币中间价结束五连涨，似乎表明央行愿意让人民币适度贬值，但较高贸易顺差推动离岸CNH由跌转升，与在岸价差从1,200点子快速收窄至1,000点子左右。但由于在岸购汇需求受到部分限制，套利成本增加，两地价差可能在短时间内难以弥合。
“套利盘本来会帮助收窄价差，现在境外干预又不多，价差甚至可能慢慢扩大，现在两个市场各玩各的了。”一中资行交易员表示。
中国海关周二公布，8月以美元计价出口同比下降5.5%、进口同比降13.8%，当月贸易顺差602.4亿美元；路透调查中值则分别为下降6%、8.2%及482亿美元。
招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，8月进口数据降幅扩大表明，经济下行压力在进一步加大，接下来的4个月难言乐观；出口降幅虽有收窄，但依然低迷，人民币当前的贬值幅度不足以提振出口。总体来看，外贸数据缺乏亮点，市场对人民币的贬值预期难以消退。
受欠佳的8月中国外储数据影响，离岸CNH 早盘一度大跌至6.4933的两周低点，与在岸价差阔至1,200点子以上。香港金管局为维持港元兑美元强方保证7.75水平，近期已经连续向市场注入港元流动性。
中金公司最新观点指出，在8月11日汇改后，人民币汇率预期发生逆转，贬值预期促使部分本港企业和居民将人民币存款转回本币存款，造成港币流动性紧张、推高港币汇率，预计港币在未来一段时间内或继续维持强势。
中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降近千亿美元，创出单月降幅纪录新高。
境内一年期美元掉期升水 今日继续小幅反弹，最新报1,315/1,315；离岸CNH美元一年期掉期升水 小幅回落，最新报1,880/1,920。
交易员指出，央行虽然维持大力度逆回购操作，并完全对冲当日到期量，但似乎仍难以满足市场预期，“钱还是有点紧，ON/TN（短端）下不来，长端大家也都会配一点，长端掉期涨了一些。”
中国央行公开市场周二仍维持大力度逆回购操作，并完全对冲当日到期量。今日进行的1,500亿元7天期逆回购，中标利率持平于2.35%。
北京时间11:55，中国人民币兑美元 即期报6.3680，上日收报6.3659元。今日人民币兑美元中间价 报6.3639元，上日中间价为6.3584元。人民币兑美元即期成交量 为110亿美元，较上日半日77亿美元放量超四成。
全球汇市方面，美元兑日圆周二盘初微升，昨日欧洲和东京股市上涨缓解了日圆需求。由于美国市场周一因假日休市，亚洲盘初市场交投清淡。
中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3678。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.65元, 上日尾盘为6.6575元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4683/6.4695元, 上一交易日尾盘报6.48元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”