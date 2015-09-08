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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 12:08 BJT

《全球汇市》亚股步履蹒跚，美元兑日圆下跌

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1205 1.1167 0.34 -7.37 1.2097

美元/日圆 118.91 119.27 -0.30 -0.46 119.68

欧元/日圆 133.24 133.19 0.04 -8.25 144.78

美元/瑞郎 0.9708 0.9750 -0.43 -2.34 0.9941

英镑/美元 1.5296 1.5269 0.18 -1.78 1.5573

美元/加元 1.3292 1.3306 -0.11 14.41 1.1618

澳元/美元 0.6950 0.6923 0.39 -14.91 0.8168

新西兰元/美元 0.6274 0.6255 0.30 -19.53 0.7797

澳元/日圆 82.640 82.570 0.08 -15.44 97.750

新西兰元/日圆 74.600 74.600 0.00 -20.21 93.310

英镑/日圆 181.88 182.11 -0.13 -2.13 186.38

澳元/新西兰元 1.1067 1.1050 0.15 5.71 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/杜明霞/刘秀红；审校 李爽/王丽鑫/陈宗琦)

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