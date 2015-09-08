全球贵金属：2015年铂金市场供应缺口料缩减，因矿山产量增加--WPIC

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 铂金市场2015年供应缺口料缩减到44.5万盎司
* 价格跌至六年半低位，引发了一些买盘
* 矿山产量第二季上升12%，全年料录得增幅
路透伦敦9月8日 - 世界铂金投资协会(World Platinum Investment Council,WPIC)周二发布报告称，铂金市场供应缺口料在第二季缩减，因矿山产量增加，并且汽车催化剂和珠宝的铂金回收量盖过了需求的小幅增长。
WPIC称，今年全年铂金市场的供应缺口预计也将缩小，从2014年的78.5万盎司减少到44.5万盎司。不过，对2015年的供应缺口预估仍大于5月估值19万盎司，因为投资需求在第二季上升。
报告称，现货铂金 在8月触及每盎司940.50美元，为2009年3月以来最低，这促使一些买家返场。
数据还显示，铂金上市交易基金(ETF)的持仓量在第二季增加4.5万盎司，第一季为流出5万盎司。
“南非ETF持仓出现大规模增加。南非的机构正审视价格下跌并进行解读，首先是他们对价值的判断，而后要分析这可能给供应带来何种影响。”WPIC研究主管Trevor Raymond称。
第二季对铂金币和铂金条的投资从3.5万盎司增加到6万盎司，日本买兴上升，因日圆走强让以美元计价的铂金变得便宜。
WPIC称，第二季铂金矿产出从第一季的136万盎司增至152万盎司。今年总产量预计将达585万盎司，较2014年增长12%，因南非铂金矿工去年进行了五个月罢工后，今年产出反弹。
然而WPIC指出，铂金价格若仍维持在当前水准附近，这股反弹动能可能消退。
“以当前价格来看，南非多数产量都是蚀本的，因此这种情况维持不了太久。”WPIC执行长Paul Wilson称。
第二季铂金矿的两大需求，铂金珠宝和排放净化自动催化剂，需求均下滑。铂金珠宝消费较前季减少11%至66.5万盎司，汽车业的铂金需求从88万盎司小降至87.5万盎司。
全年珠宝需求料减少2%至294万盎司，不过自动催化剂需求料增加5%。
铂金珠宝回收再利用的数量从第一季的12万盎司增至16.5万盎司；自动催化剂铂金回收再利用数量则从31.5万盎司降至30万盎司。
WPIC指出，第二季地表库存减少5.5万盎司至232.5万盎司，年底前料减至216.5万盎司。这不包含ETF、交易所持有的铂金，或生产矿商、精炼厂、加工商和终端用户的流动库存。(完) (编译 高琦/张若琪 审校 李爽/戴素萍)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-
路透新加坡5月8日 - 亚洲柴油现货价差周一走坚，交易员称受印尼 的现货需求支撑。 印尼国家石油公司(Pertamina)分两次招标，求购10万桶300ppm柴油 以及20万桶航煤，交货时间在6月，招标截止5月12日。 日本昭和壳牌石油表示，上周四晚将四日市炼厂日加工能力为15.5万 桶的第三原油蒸馏装置关闭进行检修。 贸易商称，肯尼亚石油进口商将从Gapco和Vivo Energy进口145,299 吨航煤，交付时间为6-7月，价格分别较中东报价每吨升水3.69和2.74美 元。 这些公司还将从KenolKobil和Kencor购买236,849吨航煤，每吨升水 介于5.13-27.72美元。 印度石油公司称，正在与沙特阿美就投资进行谈判，其中包括在印度 西海岸投资一个大型项目，这样可以在原油供应过剩之际帮助沙特锁定客 户。 印度石油公司董事长B. Ashok周一称，最终投资决定预计在2018年底 或2019年初做出。 Puma Energy与Asia