中国股市：沪综指午盘跌逾2%，利好政策难敌基本面担忧

路透上海9月8日 - 中国股市沪综指周二午盘下跌2%。监管层出台股息税收优惠及熔断机制等政策，有助于舒缓投资者对大盘的短期担忧，不过市场信心难以短期扭转，最新经济数据亦给市场增添一些担忧，大盘维持弱势调整，成交明显萎缩。

本地时间1:12，沪综指 报3,017.456点，跌62.964点或2.04%；沪综指开盘即下跌0.84%。

中国财政部周一晚间宣布，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。此举旨在鼓励投资者长期投资股市，而不是进行短线投机。

沪深证交所及中国金融期货交易所周一晚间联合发布公告，拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。今后沪深300指数 设置5%、7%两档指数熔断阈值，在该指数涨跌达到5%时，沪深市场的全部股票、可转债、可分离债、股票期权及中金所的所有股指期货合约，将暂停交易半小时。