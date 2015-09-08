中国货币市场：回购利率持稳资金紧势缓解，央行维稳流动性意图明显

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月8日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率 总体变动不大，隔夜小跌但七天略升；交易员指出，今日资金面紧张局面有所舒缓，央行公开市场逆回购操作后大行融出增多，短期政策维稳态度明显，流动性料保持平稳。
他们并表示，昨日外储数据大降显示汇率贬值压力下，外汇市场干预将进一步冲击流动性；而今日逆回购继续平价续作又彰显央行稳定流动性的姿态，预计近期央行仍会通过多种流动性工具维稳市场。
“今天资金偏松，央行继续逆回购，大行还是有出钱的，部分联社出的也比较多，还是更多的在给大家稳定信心吧，央妈不可能丢下我们不管的。”华中一银行交易员说。
她还表示，近期内汇率贬值预期可能影响资金面，但预计影响不会很大，央行最近举措都在安慰市场，所以短期内资金面料会维持目前平稳态势。
央行公开市场今日进行1,500亿元人民币逆回购操作，期限七天，操作规模与上周同期相同，中标利率继续持平于2.35%。据路透统计，公开市场本周有1,500亿元逆回购到期，全部在周二到期；而央票最早要到2016年7月才开始有到期。
中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降近千亿美元，创出单月降幅纪录新高。分析人士指出，9月美联储加息的不确定因素将增加人民币贬值压力，但随着汇市系列监管措施的落地，央行入市干预并消耗外储的压力将减轻。
中国海关周二公布，8月以美元计价出口同比下降5.5%、进口同比降13.8%，当月贸易顺差602.4亿美元；路透调查中值则分别为下降6%、8.2%及482亿美元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8639 1.8802 -1.63
七天 2.4018 2.3867 +1.51
14天 2.5669 2.6199 -5.30
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.3900 1.5200 -13.00
七天 1.6000 1.2700 +33.00
14天 1.7100 1.6050 +10.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8700 1.8800 -1.00
七天 2.4100 2.4000 +1.00
14天 2.6000 2.6300 -3.00
Shibor
其中:隔夜 1.8970 1.9040 -0.70
七天 2.4020 2.4100 -0.80
三个月 3.0950 3.0990 -0.40
----------------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”