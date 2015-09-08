中国货币市场：回购利率持稳资金紧势缓解，央行维稳流动性意图明显

路透北京9月8日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率 总体变动不大，隔夜小跌但七天略升；交易员指出，今日资金面紧张局面有所舒缓，央行公开市场逆回购操作后大行融出增多，短期政策维稳态度明显，流动性料保持平稳。

他们并表示，昨日外储数据大降显示汇率贬值压力下，外汇市场干预将进一步冲击流动性；而今日逆回购继续平价续作又彰显央行稳定流动性的姿态，预计近期央行仍会通过多种流动性工具维稳市场。

“今天资金偏松，央行继续逆回购，大行还是有出钱的，部分联社出的也比较多，还是更多的在给大家稳定信心吧，央妈不可能丢下我们不管的。”华中一银行交易员说。

她还表示，近期内汇率贬值预期可能影响资金面，但预计影响不会很大，央行最近举措都在安慰市场，所以短期内资金面料会维持目前平稳态势。

央行公开市场今日进行1,500亿元人民币逆回购操作，期限七天，操作规模与上周同期相同，中标利率继续持平于2.35%。据路透统计，公开市场本周有1,500亿元逆回购到期，全部在周二到期；而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降近千亿美元，创出单月降幅纪录新高。分析人士指出，9月美联储加息的不确定因素将增加人民币贬值压力，但随着汇市系列监管措施的落地，央行入市干预并消耗外储的压力将减轻。

中国海关周二公布，8月以美元计价出口同比下降5.5%、进口同比降13.8%，当月贸易顺差602.4亿美元；路透调查中值则分别为下降6%、8.2%及482亿美元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8639 1.8802 -1.63

七天 2.4018 2.3867 +1.51

14天 2.5669 2.6199 -5.30

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3900 1.5200 -13.00

七天 1.6000 1.2700 +33.00

14天 1.7100 1.6050 +10.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8700 1.8800 -1.00

七天 2.4100 2.4000 +1.00

14天 2.6000 2.6300 -3.00

Shibor

其中:隔夜 1.8970 1.9040 -0.70

七天 2.4020 2.4100 -0.80

三个月 3.0950 3.0990 -0.40