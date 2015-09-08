中国债市动态：现券收益率涨幅回落IRS小升，一级国开新债需求向好

路透上海9月8日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先涨后略为回落，IRS则小幅上行。交易员表示，盘初受获利盘止盈引发的卖压牵制，市场心态偏谨慎，但随后公布8月贸易数据显示内需仍疲弱，同时国开行一级新债需求向好，收益率涨幅有所收窄。

交易员并指出，经济基本面下行压力虽对现券仍存支撑，但尚待本周更多经济数据提供佐证，而降准实施后资金面紧势缓解有限，且外汇市场对流动性预期仍存扰动，资金面状况暂时还将值得关注。

“早上今天大家都来止盈，后来一级国开发的很好，收益率又回去了些，”上海一券商交易员表示，上周因为三天没有发行新债，基金等机构的买盘导致收益率下了很多。

不过他认为，今日公布的8月外贸数据显示国内需求仍弱，长债收益率即便反弹也空间有限。

中国海关周二公布，8月人民币计价出口同比下降6.1%，进口同比下降14.3%。上月分别为下降8.9%和8.6%。当月贸易顺差3,680.30亿元人民币，7月为顺差2,630亿元。

国开行稍上午结束招标的三年和五年期增发债，中标收益率分别为3.2502%和3.4826%，前者低于3.29%的预测均值，五年则与3.49%的预测均值接近，对应投标倍数4.75倍和5.11倍；同时招标的七年期增发债，中标收益率为3.7674%，10年期新发债利率3.74%，此前市场预测均值为3.79%和3.78%；两期债投标倍数分别为4.00倍和6.43倍。

北京一银行交易员表示，10年国开和国债收益率今天上的比较明显，主要是因为近期资金面没有显着改善，机构获利盘在出局；而且昨日公布的外储数据下降，强化人民币贬值预期，导致的流动性收紧担忧也对市场情绪有一定影响。

此外，10年国开今日走势也与国开新债换发新的标的券有一定关系。“换券的话，大家就开始卖老券，价格波动会有点大，”她称。

中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降近千亿美元，创出单月降幅纪录新高。分析人士指出，9月美联储加息的不确定因素将增加人民币贬值压力，但随着汇市系列监管措施的落地，央行入市干预并消耗外储的压力将减轻。

公开市场方面，央行周二仍维持大力度逆回购操作，并完全对冲当日到期量。昨日公布的8月外汇储备数据大降，显示近期汇率贬值给人民币流动性带来的压力相当大；而短期内这一压力料会持续，央行仍需通过逆回购等多种总量工具提供扶助。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.8100%/3.7875%，上日尾盘为3.7950%/3.7910%。