路透基点：香港天元锰业启动1.5亿美元循环信贷案--TRLPC

路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行--永丰银行香港分行上周五为香港天元锰业国际贸易有限公司启动1.5亿美元2.5年期循环信贷。

消息人士称，这笔循环信贷将附带由中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中国进出口银行或中国工商银行签发的备用信用证。

利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点，承贷2,500万美元或更多的银行，可获232个基点的综合收益和牵头行头衔，以及55个基点的前端费；承贷1,800-2,400万美元的银行，可获228个基点的综合收益和主办行头衔，以及45个基点的前端费；承贷1,000-1,700万美元的银行，可获224个基点的综合收益和安排行头衔，以及35个基点的前端费。

贷款将用于运营资金。

消息人士称，实地考察定于9月14-16日在宁夏回族自治区举行。银行回复截止日期为9月30日。