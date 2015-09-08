路透基点：香港天元锰业启动1.5亿美元循环信贷案--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行--永丰银行香港分行上周五为香港天元锰业国际贸易有限公司启动1.5亿美元2.5年期循环信贷。
消息人士称，这笔循环信贷将附带由中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中国进出口银行或中国工商银行签发的备用信用证。
利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点，承贷2,500万美元或更多的银行，可获232个基点的综合收益和牵头行头衔，以及55个基点的前端费；承贷1,800-2,400万美元的银行，可获228个基点的综合收益和主办行头衔，以及45个基点的前端费；承贷1,000-1,700万美元的银行，可获224个基点的综合收益和安排行头衔，以及35个基点的前端费。
贷款将用于运营资金。
消息人士称，实地考察定于9月14-16日在宁夏回族自治区举行。银行回复截止日期为9月30日。
借款人为宁夏天元锰业集团旗下部门。据公司网站介绍，宁夏天元锰业集团是一家跨地区、跨行业的大型民营企业，是世界最大的电解金属锰生产基地，资产总额308.8亿元人民币(48亿美元)。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”