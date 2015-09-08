台湾股市：收盘小涨，因国安基金尾盘拉抬指数收在8,000点以上

路透台北9月8日 - 台湾股市周二收涨0.19%；分析师表示，因国安基金尾盘进场拉抬，使指数守稳在8,000点以上；惟市场担忧美国联邦储备理事会(FED)下周利率决策会议等不确定因素，加上台湾基本面不佳，市场交投清淡，成交初值创今年新低。

台湾加权股价指数 收涨0.19%，报8,001.50点。今日成交初值 为661.23亿台币，上交易日修正后为690.47亿。

日盛投顾协理锺国忠指出，今天成交量进一步萎缩，主要还是担心美国FED究竟是9月还是延至12月才升息，加上近日股王大立光 走势疲弱。

他表示，苹果 将于9月9日发表新产品，届时若市场朝正面解读，可望为台股大盘及股王大立光带来新机；短线则以中小型股较有表现空间。

凯基投顾分析师张明祥亦称，美国FED不论升息与否均为市场一大不确定因素，使近日市场观望气氛浓；惟目前有国安基金及政府基金等支撑，指数下档有撑，料在7,856至8,174点间整理。

美国时间本周三苹果 将有新品发表，苹果供应链大立光 收跌0.96%报2,580台币。

亚洲股市周二小幅走高，终止六连跌，美元兑日圆则持坚，但涨幅受限，因中国8月进口降幅明显，激起对进口放缓程度将更加严重的担忧。

本地时间14:26，MSCI亚太明晟指数 上涨1.03%、日股 下跌2.43%，韩股 跌0.24%。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN

韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN

英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI