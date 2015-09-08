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市场报道 | 2015年 9月 8日 星期二 14:13 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元下跌，中国数据令人失望

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* 欧元兑美元涨0.3%，美元兑日圆跌0.1%，澳元兑美元涨0.51%，美元兑瑞郎跌0.4%

* 美元兑离岸人民币跌0.27%，美元兑人民币微升0.04%，美元兑马币升0.29%，美国10年期公债收益率报2.1385%

* 中国8月进口大跌，引发对中国经济加速放缓的担忧

* 日本第二季GDP萎缩程度低于初值及预估值，因库存增加

* 图表 r.reuters.com/dec27t

(完)

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