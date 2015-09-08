《汇市简讯》伦敦盘初：美元下跌，中国数据令人失望

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0603GMT
* 欧元兑美元涨0.3%，美元兑日圆跌0.1%，澳元兑美元涨0.51%，美元兑瑞郎跌0.4%
* 美元兑离岸人民币跌0.27%，美元兑人民币微升0.04%，美元兑马币升0.29%，美国10年期公债收益率报2.1385%
* 中国8月进口大跌，引发对中国经济加速放缓的担忧
* 日本第二季GDP萎缩程度低于初值及预估值，因库存增加
* 图表 r.reuters.com/dec27t
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张若琪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。