路透基点：汇源果汁贷款规模增至1.97亿美元--TRLPC

路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点报导，据熟悉情况的消息人士称，在香港上市的饮料生产商中国汇源果汁集团扩大一笔贷款规模，从1.80亿美元增至1.97亿美元，总计六家银行参贷。

牵头行兼簿记行中银香港最终承贷7,500万美元。中银的新加坡和澳门分行担任牵头行，各自承贷4,000万和3,000万美元。印度国家银行以主办行身份承贷3,000万美元。集友银行和台湾银行担任安排行，各自承贷1,200万和1,000万美元。

根据公司9月4日提交给香港交易所的文件，该贷款附有一项弹性增贷条款，允许将贷款规模最多提高6亿美元。

一位消息人士称，另外还有两到三家银行仍有意参与本案，正在进行信贷审批。据另一位消息人士，未来数周可能再次启用弹性增贷条款。

本案最高综合收益为440个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码385个基点，贷款平均期限为2.5年。

所筹资金用于再融资和营运资本。

汇源果汁上一次入市融资是在2014年4月，签署了一笔1.4亿美元三年期贷款。五家参贷银行为台湾银行、中银香港、中银新加坡、远东国际商业银行和渣打。这笔贷款的利率亦较LIBOR加码385个基点。（完）