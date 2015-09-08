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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 14:48 BJT

中国经济：发改委批复玉溪-磨憨和大同-张家口铁路项目，总投资近700亿

路透北京9月8日 - 中国国家发改委日前批复新建玉溪至磨憨铁路、新建大同至张家口高速铁路两个项目，项目总投资接近700亿元人民币。

发改委网站周二刊登批复全文称，新建玉溪至磨憨铁路，线路全长507.4公里；项目总投资516.09亿元，其中工程投资500.39亿元，机车车辆购置费15.7亿元。

资金来源为：利用亚洲开发银行贷款1.5亿美元，由铁路总公司还款付息；贷款以外的资金云南省负责筹措20%，其余由中国铁路总公司使用铁路发展基金解决。

大同至张家口项目新建正线141.5公里，项目总投资180.5亿元，其中工程投资162.1亿元，动车组购置费18.4亿元。

资金来源为：山西省出资61.4亿元（含征地拆迁费用），河北省负责境内段征地拆迁工作及费用，其余资金由中国铁路总公司统筹解决。（完）

欲览详情，请点击发改委网站链接 www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/ (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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