《汇市简讯》美元兑日圆震荡上行，中国股市上涨予以支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元兑日圆升穿稍早高位119.53，触及119.77，从119.50开始的买盘予以提振
* 119.70-80区间以及120.00前方仍存有一些卖压
* 119.90-120.15(7.75亿美元)有大量期权到期，限制涨幅
* 冒险意愿仍是市场焦点，沪综指目前涨1.73%，走势震荡
* 除日本外的一些亚洲股指也追随中国股市升势而上涨，恒生指数涨1.57%
* 日股收低2.43%，但若中国股市维持升势，则可能反弹。
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”