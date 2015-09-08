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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 14:54 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆震荡上行，中国股市上涨予以支撑

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* 美元兑日圆升穿稍早高位119.53，触及119.77，从119.50开始的买盘予以提振

* 119.70-80区间以及120.00前方仍存有一些卖压

* 119.90-120.15(7.75亿美元)有大量期权到期，限制涨幅

* 冒险意愿仍是市场焦点，沪综指目前涨1.73%，走势震荡

* 除日本外的一些亚洲股指也追随中国股市升势而上涨，恒生指数涨1.57%

* 日股收低2.43%，但若中国股市维持升势，则可能反弹。

(完)

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