全球金市：持于两周半低点附近，美国升息前景不确定性带来压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1119.4 0.3 0.03
现货银 14.5 -0.05 -0.34
现货铂金 985 1.5 0.15
现货钯金 580.35 5.1 0.89
COMEX期金 1118.3 -3.1 -0.28
COMEX期银 14.47 -0.079 -0.54
汇率
欧元/美元 1.1208
美元指数 95.856
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/陈宗琦；审校 孙茉莉/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”