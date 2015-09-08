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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 15:11 BJT

全球金市：持于两周半低点附近，美国升息前景不确定性带来压力

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价格 变动 涨跌%

现货金 1119.4 0.3 0.03

现货银 14.5 -0.05 -0.34

现货铂金 985 1.5 0.15

现货钯金 580.35 5.1 0.89

COMEX期金 1118.3 -3.1 -0.28

COMEX期银 14.47 -0.079 -0.54

汇率

欧元/美元 1.1208

美元指数 95.856

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/陈宗琦；审校 孙茉莉/张涛)

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