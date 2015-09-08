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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 16:08 BJT

台湾货币市场：短率持于低档整理，拆款及短票等资金去化管道有限

* 短率持于低档
    * 短票利率持平
    * RP利率靠向低位

     记者 詹静宜
    路透台北9月8日 - 台湾银行间短率周二仍持于低档；银行资金调度人员指出，提存期
初市场资金较显宽裕，惟拆款及短票等资金去化管道有限，令短率维持在既有区间低位。
    
    他们并表示，由于拆款需求不振及短票量能不彰，银行间多仰赖央行代收银行间隔夜拆
款过剩资金，不过近日央行对隔拆资金的冲销力道稍有减弱，致周一当日超额准备突破200
亿台币，后续仍须关注央行冲销力道。
    
    〞季底前短率大概就在这里，除非央行月底有什么动作。〞一位公股银行资调人士说。
    
    上述资调人士亦称，虽说目前市场资金稳中偏松，但季底资金紧缩因子，将会令市场资
金流动性不足，且短率已降至相对低位，对票券商一周拆款利率落在0.36-0.40%，季底前短
率交投料持平整理，越靠近季底甚至可能向区间高位靠拢。

 本地时间14:50                今日报价                 上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII      8,001.50                  7,986.56
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 隔夜银行间拆款加权平均        0.321%                   0.321%
 利率                                         
                                              
   --隔夜拆款利率区间       0.280-0.370%             0.280-0.370%   
   --一周拆款利率区间       0.320-0.420%             0.320-0.410%
                                              
   --两周拆款利率区间       0.370-0.415%             0.360-0.400%       
                   
    **短票利率持平**
   
    短票方面，票券商交易员表示，周二发票量偏少，不足以因应银行端畅旺的买票需求，
成交以到期续作为主，其中有家大型行库为求稳定票源已开价六个月天期短票利率0.50%，
仅较30天期短票利率高出3个基点，月初资金宽松态势料使短票利率持续徘徊低档。
    
    〞大家都预期利率会往下，我们想作短(天期)的，客户都想作长的。〞一位大型票券公
司交易员说。
    
    票券商并指出，上半周发票量较显不足，即使周四、周五发票量增温也难以满足银行间
资金去化压力，尽管目前仍是钱多票少的情况，但季底紧缩因素也不容小觑，因此银行端提
出跨季资金规划，都会或多或少配合因应。
    
   大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.47%，同于上日；部分60天期
短票也成交在0.47%。
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
472%，前日在0.474%；上日成交量69.96亿台币，前日157.34亿台币。
    
    周二央行存单到期金额为6,811亿，今日存单到期发行金额稍晚公布。
    
    本周到期台湾央行存单金额为1兆(万亿)4,930.7亿台币，本周余日落点分别为周三2,27
7.5亿、周四2,442.2亿、周五776亿。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为244亿台币，累积超额准备为760亿台
币、加计前期1%的超额准备2,111亿台币。 
 
 
    **RP利率续靠向低档**  
    
    债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，昨日央行标售一年期定存单得标利率低
于预期，显示期初市场资金偏滥，带动今日RP利率续往区间低档偏移。
    
    他们表示，由于全球股市等风险性资产走势仍显震荡，投信、寿险间资金布局较为谨慎
，且多处于观望阶段，令RP市场资金较显充裕、利率区间高位松动，近日皆有票券商及证券
商微降RP利率1-2个基点。
    
    〞利率跌幅累积很多，外围客人有在哀哀叫。〞一位证券商交易员说。
    
    另一位票券商交易员也称，新的提存期市场资金较为宽松，近日调降短天期公债及公司
债RP利率1-2个基点，趁月初多吸收一些便宜的资金，并为下旬央行理监事会预作准备，后
续仍可能再调降RP利率。
    
    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48%，少数成交在0.47%；10天期以上
公司债RP主要成交在0.58%，少数成交在0.57%，区间高位皆较上日微幅下移。 
    
    大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期
公司债RP利率区间则落在0.45-0.48%，区间高位皆较上日降1-2个基点；债券附买回成交利
率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完)     

 (审校 林高丽)

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