路透基点：合迪股份再度入市筹措25亿台币贷款--TRLPC

路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，合迪股份有限公司在3月末获得24亿台币贷款后，这次再度入市融资，筹措25亿台币（7,700万美元）三年期循环贷款。

台湾土地银行牵头安排这笔无担保贷款，利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码85个基点。税前保底利率是1.75%。

银行受邀以三个层次参贷。承诺5亿台币或以上，获得经理行头衔，前端费10个基点；承诺2.50-4.99亿台币，费率5个基点；承诺1-2.49亿台币，费率是2个基点。后两个层次的银行获得参贷行头衔。

资金用于再融资和一般营运支出。

如果资金提取不足50%，有15个基点的承诺费。银行回复截止于10月26日。

合迪股份是中租迪和股份有限公司的子公司，面向建筑和运输业的中小企业公司提供分期融资服务。（完）