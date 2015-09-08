路透基点：合迪股份再度入市筹措25亿台币贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，合迪股份有限公司在3月末获得24亿台币贷款后，这次再度入市融资，筹措25亿台币（7,700万美元）三年期循环贷款。
台湾土地银行牵头安排这笔无担保贷款，利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码85个基点。税前保底利率是1.75%。
银行受邀以三个层次参贷。承诺5亿台币或以上，获得经理行头衔，前端费10个基点；承诺2.50-4.99亿台币，费率5个基点；承诺1-2.49亿台币，费率是2个基点。后两个层次的银行获得参贷行头衔。
资金用于再融资和一般营运支出。
如果资金提取不足50%，有15个基点的承诺费。银行回复截止于10月26日。
合迪股份是中租迪和股份有限公司的子公司，面向建筑和运输业的中小企业公司提供分期融资服务。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”